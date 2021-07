Příznivci swingových komedií Ondřeje Havelky jistě zaznamenali, že měla konečně premiéru jeho nová hra v divadle ABC!

Foto: Alena Hrbková

Melody Makers se tentokrát předvedou v úsměvné i lehce mrazivé komedii, odehrávající se v „nylonovém věku“ mezi koncem války a Vítězným únorem.

Je po válce a do Prahy se vrací rodáci, kteří si v zahraničí vydělali jmění, jako třeba jistý Matěj Vomáčka alias Matthew O´Macky z Aljašky. Jeho synátor Jan neboli Jack sice nakonec nestudoval práva, ale jako kapelník swingové party je určitě mnohem šťastnější. Matt mu koupí dům na skvělé adrese, aby tam založili taneční kavárnu, ale tím dost namíchne kšeftmana Viktora, který si nic nenechá líbit a má ty správné (sovětské) konexe. Ale taky snoubenku Anitu, čirou náhodou skvělou swingovou zpěvačku…

Ačkoli nálada je převážně veselá a kdykoli spustí Melody Makers, divákům začnou cukat ramena a roztahovat koutky, náznaky toho, co se chystá, jsou všude kolem. Někdy skrytější, ale většinou pěkně otevřené. Pocity jak na houpačce – jednou vtípek, pak hned zalapání po dechu – můžou divákům připomenout hru V rytmu swingu buší srdce mé, uváděné donedávna v Národním divadle. Podobný čas, stejní autoři, inspirováno životem skladatele Jiřího Traxlera.

Foto: Alena Hrbková

Ale já spíš srovnávala se swingovým Saturninem, odkud si Havelka vypůjčil pár herců, kulis a nápadů. Ať už je to zapojení celé kapely do hry (kde jinde orchestr kecá do děje) nebo zpomalené záběry sportovního utkání (vybaví se scéna tenisového mače v Saturninovi). Vlastně je to také skvělá připomínka minulé éry divadla ABC, plné hudebních veseloher, kvůli kterým se herci učili na roztodivné hudební nástroje. I tady třeba Jan Meduna statečně hraje na trubku, Jiří Štrébl dokonce zpívá. A celý ansábl má plno skvělých tanečních čísel.

Hru táhnou energický Kryštof Krhovják a okouzlující Nina Horáková jako Jack a Anita, ale kdykoli se objeví Martin Zbrožek v roli Viktorovy matky, mají všichni kolem smůlu. A je úplně jedno, jestli mají jednu pevnou roli nebo tři převleky připravené za scénou. Jsou totiž naprosto převálcováni…

Zábavná retrokomedie s puncem éry zlatých časů z vás vyloudí nejen spoustu úsměvů, ale i vědoucích odfrknutí. Nabije vás energií, až si budete cestou domů v metru podupávat v rytmu swingu…