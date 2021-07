Přestože letošní léto je to s teplotami jako na houpačce, objevují se i horké dny. I tehdy chcete vonět příjemně. Jak tedy v létě zacházet s parfémem?

Klíčem je vrstvení

Nalijete na sebe spoustu parfému a budete doufat, že vydrží celý den? Lepším řešením je vrstvení oblíbeného parfému. Můžete ho využít v různých formách: ať už jde o sprchový šampon, tělový olej, nebo vlastní parfém. Skvělým řešením je i vlasová mlha.

Další možností je vrstvení různých vůní. Důležité je přitom dbát na stejný základ. Pokud je citrusový, mělo by se všechno nést v citrusové linii. Jestliže se bude jednat o květinu, měly by i tyto vůně ladit. Chce to trochu experimentovat. Mimochodem existují samotné vůně – tedy pouze třeba růže a podobně. Vrstvení vůní také můžete najít pod pojmem layering. Při správném vrstvení budete nádherně vonět po celý den a ještě navíc bude výsledek unikátní.

Pro léto se skvěle hodí bazalka, máta, citrusy, pomerančový květ, a navíc se báječně vrství.

Toaletní voda nebo parfémovaná voda?

Odbornice na parfémy, Elizabeth Richards, pro Dailymail řekla: „V závislosti na tom, jak dlouho potřebujete nebo chcete, aby vůně vydržela a kdy ji budete nosit, bude záležet na tom, jestli se rozhodnete pro EDT nebo EDP. Teplejší počasí a vyšší tělesné teploty mírně zvyšují rychlost vývoje a šíření vůně.“

A jaká je výdrž? Toaletní voda, tedy EDT vydrží asi čtyři hodiny. Důvodem je menší množství éterických olejů. Vůně je tedy lehčí a lépe se hodí pro nošení v horkém počasí.

Parfémovaná voda, tedy EDP, poskytuje výdrž až šest hodin. Vsadit by na ni měli ti, kteří touží po hlubší vůni a chtějí parfém s co nejdelší výdrží.

Kam nastříkat parfém

Obvykle se parfém nanáší na místa, kde to nejvíc pulzuje: zápěstí, krk. V létě se ale vyplatí využít další oblasti těla. Když vůni nastříkáte na lokty, pupek, vydrží déle. Ideální je, když jsou to zakrytá místa, protože pak se vůně tolik neodpařuje vlivem slunce. Skvělé je také aplikovat parfém na vlhké vlasy.

Elizabeth doporučuje parfém nastříkat na zátylek, na vlasovou linii a na střední část hlavy. Tak docílíte prodloužení vůně.

Zdroj: Dailymail