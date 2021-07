V případě lidí tak nějak tušíme, jak se připravit na jídlo, včetně všech radostí a strastí s tím spojených. Ale co když je vedro a váš chlupáč ho musí prožívat? Co byste měli vědět, abyste toto období vašemu psovi co nejvíce usnadnili. Jak se o ně postarat, aby i oni měli příjemné léto radí veterinární lékařka MVDr. Kateřina Franková.

Foto: Pixabay

„Proto, aby naši psí mazlíčci utrpěli co nejmenší újmu na zdraví během letních neúprosných veder, je potřeba dodržovat těchto 10 základních rad,“ vysvětluje Franková.

Zajistěte neustálý přístup k chladné a čerstvé vodě

Nejjednodušší rada zní – dejte pejskovi napít. A to dostatečně.

„Stejně jako my lidé, i pejsek potřebuje hydratovat. V případě, že se tedy chystáte na velkou túru či jakoukoliv procházku, a víte, že budete hodně a dlouho na slunku, nezapomeňte vzít dostatek vody i pro vašeho parťáka, aby nedošlo k přehřátí jeho organismu. To může mít až fatální dopad, který nemusí mít šťastný konec. Přitom voda je to nejmenší, co můžete mít vždy s sebou,“ radí veterinářka.

Nikdy nenechávejte svého parťáka v zaparkovaném autě

Dalším problémem, se kterým se v letních dnech denně setkáváme je, že spousta majitelů psů je nechává v zaparkovaném autě před obchodem, či kdekoliv jinde.

„Toto je asi nejčastější příčina, která se v létě řeší. Majitelé psů si dost často řeknou, že si odskočí jen na „pár minut“, a tak to pejsek v autě vydrží. Omyl! I když není venku horko na padnutí, teploty uvnitř auta stoupají nebezpečně vysoko. Nikdy proto nenechávejte ve stojícím zaparkovaném autě svého psa. Velmi brzy tam začne být příliš horký vzduch a ani stažená okénka nepomůžou a pes se může rychle a snadno přehřát,“ potvrzuje Franková.

Vyhněte se poledním procházkám

V poledne a krátce po poledni, zhruba do 15. hodiny, dosahují denní teploty svého maxima. Teploty vyšplhají opravdu hodně vysoko a nedělají dobře nejen nám ale i našim mazlíčkům.

„Nejideálnějším časem pro procházky a další psí aktivity jsou v horkých dnech ráno či dopoledne a odpoledne až po 5. hodině. Přes den na pejska určitě nezapomínejte, pohrajte si s ním, ale nevyžadujte po něm zbytečně namáhavou aktivitu,” radí veterinářka.

Udržujte optimální cirkulaci vzduchu

Horký, těžký a nehybný vzduch zvyšuje pravděpodobnost dehydratace, nevolnosti, úžehu a úpalu. A to jak u lidí, tak i u psů.

„Vždy se snažte udržet přijatelnou teplotu a jestliže nemáte centrální klimatizaci, vystačíte si i s klasickým větrákem! Jakkoliv zajistíte optimální. Cirkulaci vzduchu, pomůžete pejskovi i sobě,” tvrdí Franková.

Dejte pejskovi chlazenou svačinku či pamlsek

„Má-li váš pejsek rád populární hračku kong, nebojte se mu ho naplnit například melounem

a strčit na chvilku do mrazáku. Naplnit ho můžete i dalším ovocem či zeleninou s vysokým obsahem vody,” vypočítává veterinářka Franková možnosti, jak chutně zchladit pejska v parných dnech. Chybu neuděláte ani okurkou.

Šup do vody

Co děláte vy, když vám je horko? Skočíte do bazénu! I tyto aktivity vašeho pejska v létě určitě potěší. Ať už máte psa plaváčka nebo ne, vodní aktivity jsou v letních parnech vždy sázkou na jistotu! Stačí pejska vzít do potůčku, kde si smočí packy!

„V okamžiku, kdy je pejsek přehřátý a vy potřebujete rychle zchladit jeho organismus, úplně nejúčinnější je pejska postavit packami do potoka či chladné vody. Pejsci se nejčastěji potí a na druhou stranu i chladí právě přes své packy. A pokud zrovna nemáte potůček, bazén nebo vanu, stačí pejskovi omývat packy ručníkem namočeným ve studené vodě,” radí veterinářka.

Zajistěte, že se pejsek může schovat do stínu

Vyhledávejte pro svého pejska stín. Ve městech jsou ideální volbou parky, kde jsou vysoké a vzrostlé stromy. Veterinářka Franková tvrdí, že odpočinek je pro psy velmi zásadní. Ideálně, když je ve stínu.

„Pokud máte doma velká okna, skrze která jde slunce do vnitřních prostor vašeho bytu po celý den, zkuste stáhnout rolety, abyste tak vytvořili stín alespoň uměle a pejsek měl místo, kde si během dne odpočinout,” říká.

Foto: Pixabay

Vyhněte se popálení od sluníčka

Mysleli jste si, že když mají psi srst, ať už dlouhou nebo krátkou, tak se nemohou spálit od sluníčka?

„Klasický omyl většiny chovatelů je, že se psi nemůžou spálit. Pravdou ale je, že i psi jsou k tomu náchylní! Zvláště obezřetní byste měli být u psů s bílou srstí, tito pejsci jsou k tomu ještě náchylnější,” upozorňuje Franková.

Psa neholte

Jak jsme si vysvětlili v předchozím bodě, i pejsci jsou náchylní ke spálení od sluníčka. I proto určitě není dobrý nápad stříhat vaše chlupaté mazlíčky, abyste jim v dobré víře ulevili od horka.

Veterinářka tvrdí: „Psí srst funguje i jako ochrana před slunkem a přirozená izolace tepla. A nezapomeňte, že i pejsci se sami před létem srsti, kterou nepotřebují, zbavují.” Také jste si vzpomněli, jak jste na jaře vysávali po línajícím psovi, že?

Pozor na packy

„Jestliže je horko a vzduch se tetelí, je skoro stoprocentní že stejně rozpálené budou i chodníky a silnice ve městech. Lidé mají tu výhodu, že si nazují boty a vyrazí. Pejsci mají ale jen své polštářky, které se lehce na rozpáleném asfaltu popálí a pro psy je to určitě nepříjemné,” zdůrazňuje veterinářka. Nejideálnější je tedy tráva a měkké povrchy.

Abyste si i se svým parťákem užili bezstarostné léto, nezapomeňte přizpůsobit podmínky aktuálnímu počasí a situaci tak, abyste si mohli vychutnávat letní aktivity bez problémů. Většina psů se umí vyrovnat s teplými letními měsíci velmi dobře a stačí jim jen. Dostatečná hydratace, ochrana před přímým sluncem a přizpůsobený denní režim. Věříme, že s těmito tipy vás krásné a nezapomenutelné léto nemine!

TIP: Lékárnička pro psy a kočky

Jezdíte často na výlety a máte strach, že se vašemu parťákovi něco stane? Zvolit můžete Fitmin lékárničku, která je praktická při cestování právě díky malému rozměru. Lékárnička navíc obsahuje všechny potřebné věci, které vám pomůžou poskytnout první pomoc mazlíčka (gáza, dezinfekční polštářek, náplast, nůžky, obinadlo, obvaz, rukavice, utěrka a vzorek výživového doplňku pro psy – zažívání a detoxikace). Budete tak vždy připraveni poskytnou první pomoc.

Zdroj: Fitmin