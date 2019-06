Úspěšná švédská autorka Simona Ahrnstedtová knihou Žár a led uzavírá volnou trilogii novodobých romancí o silných hrdinkách pro chytré ženy. Vyhrajte jeden ze tří výtisků této knihy.

Soutěž končí 26. června 2019.

Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Metafora.

ANOTACE: Simona Ahrnstedtová Žár a led

Ambra Vinterová sní o skvělé kariéře ve významném švédském deníku, kde pracuje už několik let jako řadová novinářka. Kvůli práci přijíždí těsně před Vánoci do rodného městečka Kiruna na samém severu Švédska. Jde o druhořadý, nezajímavý úkol a Kiruna je navíc právě v prosinci snad nejtemnější místo na světě. Ambřiny vzpomínky na hrozné zážitky z dětství v pěstounské péči to ještě umocňují. Přesto ale právě tady potká muže, který ji silně přitahuje. Tom Lexinton opustil vojenské speciální jednotky a stal se bezpečnostním expertem. Stále ho však trápí noční můry z poslední mise v Čadu, kde málem přišel o život, a trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Pronásleduje ho i marná touha po Ellinor, která mu zlomila srdce. Setkání s Ambrou mu do života přináší příslib světla a žáru – kdyby se odvážil nechat všechno, co ho trápí, za sebou. Ambra se přinutí postavit ke své bolestné minulosti čelem a odhalí příběh, z něhož se nečekaně může stát celonárodní sólokapr. Ona i Tom se musí rozhodnout, zda dají svému vztahu šanci. Žár a led je poslední díl trilogie o silných ženách – skvělé firemní právničce Natalii De la Grip, humanitární pracovnici Isobel Sørensenové či novinářce Ambře Vinterové. Každý díl má svou nepřehlédnutelnou hlavní hrdinku, nezávislou ženu se silnou osobností, nadšením pro svou práci a sex-appealem, který konečně objeví ten pravý. Ponořte se do jejich nezapomenutelných příběhů, které mají všechny atributy dobrého čtení, od zajímavých, vícevrstevných hrdinů až po nečekané zápletky a rychle se odvíjející košatý děj v nevšedním prostředí, ať už jde o vysoké finance a byznys, humanitární pomoc v Africe nebo švédský sever.

Nakladatelství Metafora, 208 str., 328 Kč

