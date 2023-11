Předvánoční a vánoční období by hlavně mělo být plné pohody. Tlakem na to, aby tento čas byl perfektní, můžeme snadno zvýšit hladinu stresu. A právě dlouhodobý a akutní stres pak může mít negativní vliv na zdraví a být spouštěčem mnohých onemocnění. Jak zachovat co nejklidnější mysl i v tomto období? Zjistěte tipy PharmDr. Ivany Lánová, odborné konzultantky BENU lékáren.

O adventu je třeba si hlavně užívat pohody, přátel a atmosféry

Předvánoční shon je často doprovázen stresem. Ten mívá obvykle negativní vliv na naši psychickou pohodu a v důsledku toho pak často může docházet například ke zhoršení koncentrace, paměti, nálady nebo dokonce až ke vzniku depresí. Původcem stresu jsou tzv. stresory, které naše tělo vnímá jako nepříjemné podněty. V dnešní době je to většinou tlak na vyšší výkon, celkové přetížení organismu, rodinné konflikty či zdravotní a finanční problémy. Nicméně, existuje několik způsobů, jak lze stres lépe zvládat a užít si svátky klidněji.

Jak může stres škodit

Předvánoční období může často provázet stres z příprav, velkého úklidu, pečení cukroví nebo z výběru dokonalých dárků. Občasná nervozita je poměrně normální jev, ale dlouhodobý neklid umí být pro naše tělo velice nebezpečný. Mezi prvotní projevy stresu patří tzv. emoční symptomy. Je to často náladovost, úzkost, podrážděnost, depresivní chování nebo třeba poruchy soustředění. Kromě našich podrážděných nervů má tento stav vliv i na fyzickou funkci našeho těla.

„V případě dlouhodobého stresu se mohou objevit takové příznaky jako bolesti hlavy, bolesti břicha, závratě, pocit vnitřního neklidu, bušení srdce, zažívací problémy, poruchy spánku nebo neustálá únava. Mezi další projevy stresu často patří i oslabení naší obranyschopnosti – imunity, což může působit větší náchylnost ke zdravotním potížím a vyšší nemocnost,“ vysvětluje Lánová.

Pokud tyto stavy eskalují a mají tendenci se zhoršovat, je vždy vhodná návštěva lékaře!

Jak zpomalit a věnovat se i sobě

V případě psychické nepohody je důležitý odpočinek, dostatek kvalitního spánku a vyhrazení si času pro sebe. „Obecně se doporučuje pravidelná meditace a přiměřená fyzická aktivita. Jóga nebo krátké procházky v přírodě mohou pomoci uvolnit stres a udržet klidnou mysl. Vyzkoušejte si jen tak sednout, uvařit si čaj, zapálit svíčku, pustit si hezkou hudbu a relaxovat. Dále můžete zkusit různá dechová cvičení, která zaberou opravdu jen pár minut denně a zvládnout je lze i v kanceláři. Nemusíte se přece unavit dříve, než přijdou samotné Vánoce,“ radí Lánová.

Na Youtube najdete množství různých variant meditací pro různé příležitosti. Jednou z nich je i profil @pohodovyzivot, kde si vyberete meditaci, která se vám právě bude hodit.

Pozitivní vliv na psychiku se také přisuzuje některým bylinám, vitaminům a minerálním látkám. Ty lze na trhu najít jak ve formě volně prodejných léčivých přípravků, tak i doplňků stravy nebo bylinných čajů.

„Věnujte pozornost hořčíku v kombinaci s vitaminem B6, meduňce, heřmánku, třezalce či kozlíku lékařskému. Při přechodných úzkostných stavech pomáhá také levandulová silice. Pomoci mohou i některé rostlinné adaptogeny, jako jsou například ženšen nepravý nebo kořen ženšenu indického (ashwagandha), o kterých se má za to, že přispívají k lepšímu zvládání stresu a udržování psychické stability,“ doporučuje Lánová.

Můžete využít aromaterapii, pokud milujete vůně vánoc, využijte je při chvilce pohody. Posaďte se s hrnkem kávy, nebo třeba výborného svařeného vína, a vychutnávejte si aroma.

Chvíle plné vůní. Foto: Nadšení v kuchyni

Vždy je také dobré si uvědomit, že nemusíme zvládnout všechno sami. S předstihem si sepišme, co je třeba udělat, sestavme si harmonogram a řiďme se jím. Zapojení rodiny do úkolů jako je předvánoční úklid, výzdoba, pečení cukroví, zdobení stromku a příprava jídla může pozitivně ovlivnit celkovou atmosféru i naši psychickou pohodu. Nakonec to jsou chvíle strávené s rodinou a přáteli, které jsou na Vánocích nejcennější. Nezapomeňme, že to, co dělá Vánoce skutečně svátečními, je láska a společnost našich blízkých, nikoli perfektní dárek nebo dokonale prostřený stůl.

Zdroj: Lékárna BENU