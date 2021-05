Únikové hry jsou o dobrodružství. Napětí. Akci. Pokud baví i tebe, tady máš tip na jednu mimořádnou venkovní únikovku.

Nová úniková hra v Praze s názvem Kletba Vyšehradu je nejoblíbenější hra od Hunter Games, má již více než 1 000 hodnocení. Oblíbená je hlavně proto, že se odehrává v překrásném prostředí pražského Vyšehradu. Její příběh je velmi napínavý, až hororový. A můžeš si ho zahrát klidně i v noci. To má teprve ty správné strašidelné grády.

30 úkolů, 2 hodiny, 3 kilometry, 80 % děsu, 100 % zábavy.

Jen pro odvážné.

Ubráníš se šílenství?

V Kletbě Vyšehradu se objevíš v příběhu dvou bratrů. Jeden je už mrtvý. Prý sebevražda, tvrdí policie. Druhý ale ví, že to muselo být jinak. Ve vzduchu kolem Vyšehradu se vznáší něco tajemného. Něco zlověstného.Bratry tam původně dovedly zvláštní stopy, snažili se tomu společně přijít na kloub. Edward však po bezvýsledném pátrání nakonec svého bratra nechal na Vyšehradě samotného. A ten je teď mrtvý. Náhoda? Sotva. Musel něco objevit. Nebo snad něco objevilo jeho…?

Edward je odhodlaný všechno rozluštit. Děj se co děj. Už není cesty zpět.

Něco tam vážně je. S každým krokem je to zřetelnější. Pomalu se to dostává pod kůži i Edwardovi. Šílenství a děs začínají být jeho jedinou realitou. Že by to snad opravdu dohnalo bratra až k…?

Dokážeš rozluštit všechny záhady a odhalit tajemství Kletby Vyšehradu dřív, než za živa sežere i tebe?

Ne… nebuď si tak jistý.

Jak úniková hra Kletba Vyšehradu vypadá

Nějak takhle. Ale děsivěji.

Hlavně když se na výpravu vydáš v noci. Tma příběh dokonale podkreslí a ty si užiješ hororovou atmosféru naplno. Ale můžeš vyrazit i ve dne, pokud si chceš víc vychutnat atmosféru krásného Vyšehradu, hra je i skvělé oživení procházky s přáteli a navíc se nemusíš zavírat v žádnem escape roomu v Praze.

Příběh se bude odehrávat na tvém vlastním mobilu, je plný úkolů a hádanek, které často souvisí s okolím. Některé jsou pořádně záludné… budeš muset přemýšlet a ukázat, co v tobě je. Nápovědy jsou za trestné body (a taky jsou pro bačkory!).

Čekají tě asi 2 hodiny vzrušující zábavy, nachodíš 3 km, zkusíš vyřešit 30 úkolů. Potřebuješ jen telefon s internetem a v noci baterku.

Jak si Kletbu Vyšehradu zahrát?

To je na tom to krásné. Nemusíš nic rezervovat ani řešit.

Stačí si do chytrého telefonu stáhnout herní aplikaci Hunter Games, na e-shopu si koupit únikovou hru Kletba Vyšehradu a tu si pak zahraješ kdykoliv budeš mít náladu. Jen se dostav na start a spusť to.

Cena za hru je pro celý jeden tým. Pozvi do něj kolik hráčů chceš (čím víc, tím levnější to každý má!). Můžeš si ale klidně zahrát i sám (v noci jen pro skutečné frajery). Nebo můžete v několika týmech soupeřit proti sobě.

Jde o mimořádně vzrušující zážitek, takže rychle do toho, zahraj si a zjisti sám, proč je Kletba Vyšehradu tak oblíbená.