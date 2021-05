Před několika dny byla v pražském Národním muzeu dokončena příprava výstavy 26. ročníku prestižní fotografické soutěže Czech Press Photo. Vzhledem k tomu, s čím svět už více jak rok bojuje, je tentokrát zaměření vystavených fotografií poměrně jasné…

V prostorách Národního muzea se výstava Czech Press Photo koná vůbec poprvé. Datum zahájení výstavy není kvůli trvávajícím hygienickým opatřením známé, ale vystavené fotografie budou v západní dvoraně muzea na návštěvníky čekat až do října letošního roku. Mezitím proběhla 28. dubna online vernisáž i s komentovanou prohlídkou, kterou bylo možné sledovat na sociálních sítích Národního muzea a Czech Photo.

Co tedy mohou návštěvníci vidět? Představí se zde snímky našich nejlepších fotožurnalistů, které veřejnosti prezentují reportážním či uměleckým stylem nejvýznamnější události minulého roku. Nebudou chybět vítězné snímky soutěže, doplněné kolekcí vybraných zásadních okamžiků aktuálního ročníku, společně s výstavou zahraničních porotců. Celkem 450 fotografií je ve dvoraně muzea seskupeno na panelech podle zaměření – mimo jiné Reportáž, Člověk a životní prostředí, Portrét, Aktualita. Samozřejmě nechybí stěžejní téma – koronavirus. Pandemie světem hýbe dodnes a odrazila se pochopitelně i ve velké části zde vystavených fotografií.

Návštěvníky jistě zaujme velký a nepřehlédnutelný panel „Covidarium“ zavěšený na mohutných řetězech ze stropu. Práci několika fotografů prezentují emotivní snímky lékařů zahalených v kombinézách, s latexovými rukavicemi, s obličeji zakrytými ochrannými brýlemi a rouškami, v obležení složitých přístrojů. Sklánějí se nad pacienty, převážně z řad seniorů, kolem nich stojí hlouček obdobně zahalených sester… Tyhle či podobné snímky už jistě obletěly všechna možná média, nicméně tady na jedné ploše nepotřebují komentáře ani popisky. Zachycují totiž všechny myslitelné emoce. Profesionalitu. Něhu. Naděj. Radost. Únavu. Vyčerpání.

I druhý z dominantních panelů zavěšených ze stropu se věnuje snímkům na téma koronavirus, i když tentokrát v poněkud odlehčeném tónu. Fotografie jsou také pořízené několika fotografy a jsou tematicky seskupené na panelu s názvem „Bohemka“. Zachycují fotbalové fanoušky pražského klubu Bohemians při jednom ze zápasů jejich oblíbeného týmu. Díky opatřením proti covidu tehdy směla na stadión jen hrstka lidí, a tak řada fanoušků sledovala zápas přes betonovou zeď na protější straně tribuny. Kvůli výšce zdi si přinesli žebříky, řada z nich pak i nezbytné občerstvení v podobě různých nápojů. Jde o lehčí téma, takže některé záběry vyvolávají úsměv, nicméně zamyšlení nad celkovou kompozicí vyvolává zároveň i smutek, že k tak „náhradnímu řešení“ vůbec muselo dojít…

Snímky na téma koronavirus ale nejsou pokaždé tak vážné, nebo zase natolik odlehčené, jako na zmíněných panelech. Lze vidět i snímky dokumentující každodenní život posledních měsíců, od cestujících v hromadných prostředcích, přes milence v parku, až po politiky.

Nejnovější ročník Czech Press Photo není jen o covidu. Najdeme zde reportážní snímky, umělecky pojaté fotografie, poetické snímky přírody, emotivní portréty, fotografie hendikepovaných sportovců, sportovních úspěchů nebo životních úspěšných soubojů. Působivé jsou samozřejmě fotografie tematicky vázané k událostem z nedávné doby – střelba v ostravské fakultní nemocnici, živelné katastrofy ve světě, pohřeb zpěváka Karla Gotta a řada dalších. Na samostatných panelech jsou pak „Fota měsíce“, která mají vypovídat o nejvýznamnější události, která se v daném měsíci stala. Vystavené fotografie na několika místech doplňují velkoplošné obrazovky, kde můžete shlédnout mimo jiné rozhovory s některými z fotografů.

Fotografie byly přihlašovány elektronicky v průběhu září loňského roku. Fotografií roku se stal snímek Romana Vondrouše z ČTK, který zachycuje muže v obleku procházejícího dezinfekční bránou. Autor ji pořídil náhodou, když čekal u vstupu do pražské Betlémské kaple na zahájení Národního průmyslové summitu a krátil si čas tím, že fotil příchozí procházející touto bránou. Fotografii nazvanou „Dezinfekce“ vybrala odborná mezinárodní porota z více než pěti tisíců snímků od 288 autorů. Porota pracovala ve složení Joe Klamar z Agence France-Presse (AFP), reportážní fotografka z USA Nicole Tung, australský fotograf Chris McGrath z Getty Images, český fotograf Herbert Slavík a šéf fotobanky ČTK Petr Mlch.

Nezbývá tedy než doufat, že dosavadní vládní nařízení budou co nejdřív zmírněna tak, aby se zájemci mohli na nejlepší snímky přijít podívat osobně. A aby práce fotografů, jejichž snímky jsou zde vystaveny, i pracovní skupiny, která výstavu už od listopadu připravovala, nezůstala vniveč. Otevírací doba výstavy by měla být každý den od 10 do 18 hodin. Za vstupenku pro dospělého zaplatí návštěvník 200 Kč, za snížené vstupné 120 Kč, a za rodinné vstupné (2 dospělí a dvě děti) pak 450 Kč. Při školní skupině nad 10 osob bude cena jedné vstupenky 100 Kč, pedagogický doprovod bude mít vstup zdarma. Informace o otevírací době a vstupném najdete také na webové adrese www.nm.cz, další informace (společně s fotografiemi) pak můžete nalézt na webu www.czechphoto.org.

Národní muzeum bylo po dobu rekonstrukce poměrně dlouho uzavřeno. Věřím, že až to bude možné, řada návštěvníků se sem půjde podívat nejen na vystavené a oceněné fotografie (pořadatelé doufají, že se Národní muzeum stane tradičním místem pro další ročníky), ale zavítá i na některou z dalších výstav, které jsou pro ně v Národním muzeu připraveny.