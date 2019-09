Poslední prázdninový víkend, ve dnech 31. srpna a 1. září, proběhl v zahradách pražského Trojského zámku devátý ročník rodinného food festivalu Foodparade. Návštěvníci si v něm mohli kromě ochutnávek z různých menu vyzkoušet food styling či focení jídla, případně se dozvědět některé dosud utajené recepty a dokonce se je naučit vařit.

Zážitkový festival pořádala škola vaření Chefparade, se kterou se mohli zájemci seznámit již v roce 2007. K dnešku funguje ve dvou pražských studiích, kde má celkem pět kuchyní, ve kterých se konají desítky různých kurzů pod vedením odborníků z různých oborů gastronomie. Kurzem v této největší české škole vaření prošlo více jak sto tisíc lidí. Chefparade kromě školy vaření ještě provozuje e-shop s kvalitními kuchyňskými potřebami.

Vstupenky na devátý ročník stály 200 Kč na jeden den nebo 250 Kč na dva dny. Pokud jste je koupili v předprodeji, tak Vás jednodenní vstupenka vyšla na 150 Kč a dvoudenní na 200 Kč. Každý návštěvník dostal čip, který si mohl nabít na libovolnou částku (pořadatelé doporučovali kvůli pohodlí nabití alespoň na tisíc Kč). Z té se mu potom za jednotlivé vzorky k ochutnání strhávaly částky v „místním platidle“ zvané Chef, kde 1 Chef představoval 20 Kč. Proč se částky nestrhávaly rovnou v Kč nevím, ale tipnul bych si na psychologický efekt, kdy nechat si strhnout 5 Chefů za nějakou lákavě vypadající lahůdku bylo snadnější než si nechat strhnout 100 Kč. Po vyčerpání kreditu bylo samozřejmě možné čip na několika dalších místech znovu nabít.

Nabídka delikates k ochutnání byla pestrá – od trhaného hovězího masa, různě upravených steaků, netradičně pojatých tradičních jídel jako kuře na paprice, přes několik typů zajímavě dochucených hamburgerů (například s lanýžem), barevného sushi, až do různé sýry a sladkosti. Velký zájem se těšil stánek firmy Easyroll s rolovanou zmrzlinou, což byla směs ovoce (podle přání jahody, borůvky nebo obojí) a mléka, která se nalila na mrazící plech, kde se nechala ztuhnout. Poté se speciální špachtlí vykrojily jednotlivé pásy, které se odškrábnutím srolovaly a vložily do kelímku zákazníka. Zmrzlinu bylo možné dochutit a ozdobit šlehačkou či čokoládou, milovníci sušenek mohli ovoce vyměnit například za oblíbené Oreo.

Končící léto o sobě chtělo ještě poslední prázdninové dny dát patřičně znát, a tak ještě otočilo regulátory s nápisem „vedro“ naplno. Ve více jak dvaatřicetistupňovém parnu se mohli návštěvníci osvěžit jednak vychlazeným belgickým pivem Stella Artois, které bylo jedním z hlavních partnerů festivalu, tak například burčákem nebo orosenou sklenicí bílého či růžového vína z řady vinařství. Na řidiče tu pak nečekala dopravní policie, ale stejně jako na abstinenty či děti nabídka nealkoholických nápojů, od nealkoholického piva, ledového čaje, přes džusy až po domácí limonády. Komu ještě nebylo dost horko, ten se možná nechal zlákat vůní dobré kávy linoucí se z některého stánku.

K svátku jídla nepatří jen uvařené či upečené delikatesy, ale také různé doplňky a dochucovadla. Letos například mohli návštěvníci zdarma otestovat odolnost svých chuťových pohárků u stánku s výmluvným názvem The Chilli Doctor. A komu pak ještě po ochutnávce past Carolina Reaper, Red Habanero nebo Trinidad Scorpion Moruga ještě nějaké chuťové pohárky zbyly, mohl ochutnat tyrolský špek nakrájený na opravdu jemné, jako pavučina tenké plátky. A k tomu třeba okoštovat zajímavou pastu z oliv. Ti ostatní mohli zajít ke stánku, kde v různých zkumavkách prodávali dekorativně atraktivní směsi barevných pepřů a škodolibě některou z nich někomu koupit jako dárek, aby si také užil svoje…

Zatímco v dolní, větší části zahrady se ochutnávalo, popíjelo a diskutovalo, v horní části probíhal fotografický workshop zaměřený na focení potravin, v rámci něhož bylo možné přihlásit se ještě týž den na bezplatný kurz. Možná si nejeden návštěvník uvědomil, že by měl v tom případě ještě absolvovat nějaký ze zmíněných kurzů vaření. Protože správné nastavení clony a času na pořízení ostrého a kompozičně vyváženého snímku bude přeci na nic, když vytvořený kulinářský produkt nebude vypadat zrovna lákavě…

Krédem pořadatelů bylo, aby si návštěvníci našli jídlo a pití podle svého gusta, objevili a vyzkoušeli něco nového. A také aby se tu na chvíli zastavili a strávili příjemné chvíle s rodinou nebo s přáteli v „piknikovém“ prostředí zahrad Trojského zámku. Kvůli horku tu nebylo nijak přeplněno, ale ani prázdno. Bylo vidět, že i přes relativně vysoké teploty se našlo dost lidí, kteří vyměnili pobyt u vody nebo doma v příjemném chládku za možnost ochutnat něco nového. Navíc zdejší husté stromy a keře poskytovaly návštěvníkům příjemný stín a řada lidí sem opravdu podle všeho přišla strávit pohodový den. Kdo nechtěl sedět u stolu na lavici, nebo na něj nezbylo zahradní křesílko, mohl si v několika stáncích zdarma půjčit deku.

Co bylo na festivalu nejchutnější? A stálo to za ty peníze? To jsou možná otázky, které si teď kladete. Na první otázku by asi každý odpověděl jinak. U mě a mojí přítelkyně nejvíce zabodoval tyrolský špek, hamburger s lanýžem a krémová polévka z mořských plodů, dochucená kokosovým mlékem a s příjemně pikantní dochutí. Na druhou otázku odpovím takto – za volné vstupenky děkuji škole Chefparade, a co se týče kreditu na čipu – měli jsme na něm společně doporučených tisíc Kč. Za to jsme byli nasyceni, ale ne přejedeni, za to jsme strávili příjemný den pojídáním a popíjením a mohli ochutnat něco, co bychom běžně neochutnali.