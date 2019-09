Jeden z nejznámějších hororů Stephena Kinga znovu ožívá na filmovém platně. Šílený klaun Pennywise opět bude mít v ospalém městečku v Maine žně. Jestli naposledy, to bude záležet na partě kamarádů, která se musí dát po sedmadvaceti letech dohromady.

Bestseller, který děsí čtenáře už 33 let

Máte rádi klauny? Nebo spíš patříte k těm, které otravují nebo dokonce i děsí? Do té poslední skupiny zřejmě patří hodně lidí, takže možná i proto mohl vzniknout jeden z nejznámějších hororů všech dob – To. Jeho autor Stephen King na něm pracoval čtyři roky. Kniha vyšla v roce 1986 a o rok později za ní autor získal Cena Augusta Derletha.

První část příběhu se odehrává v roce 1957 ve fiktivním městě Derry v americkém státu Maine. Hlavními hrdiny jsou členové dětské party, která si říká „Smolaři“. Šest kluků a jedna holka pochází z víceméně problémových rodin. Poté, co klaun Pennywise (To) zavraždí mladšího bratra jednoho z kluků, rozhodne se parta klaunovi postavit. Nakonec se jim ho podaří přemoci, ale nezabijí ho. Slíbí si, že pokud se klaun vrátí, opět se sejdou a tentokrát To zabijí.

V roce 1985 se Pennywise vrací zpět. V Derry zůstal žít pouze jeden člen někdejší party a ten povolává ostatní zpět. Řada dětí už na Derry téměř zapomněla, stali se z nich architekti, moderátoři nebo spisovatelé. To pomůže uprchnout duševně nemocnému Henrymu Bowersovi, který v mládí kluky šikanoval a skrz něj se snaží jednotlivé Smolaře zabít. Ani tentokrát to tedy nebudou mít někdejší nerozluční kamarádi jednoduché…

Stephen King je věrný svému příjmení a beze sporu je králem hororů. Došlo to dokonce tak daleko, že pokud dnes někdo natočí nebo napíše nějaký horor, je s Kingem okamžitě srovnáván. Renomovaný autor tak slouží jako jakési měřítko, nastavená laťka. Ostatně jistě jste někde na přebalu knihy nebo filmovém plakátu viděli citace typu „Vyděsilo to i samotného Stephena Kinga“. K něčemu podobnému sloužil ještě donedávna Stieg Larsson (trilogie Milénium) u tzv. Severských detektivek.

Filmové a televizní adaptace

Knihy Stephena Kinga se vždy těšily velkému zájmu filmařů, i když mnozí tvrdí, že jsou těžko zfilmovatelné. Nejsem odborník na Kinga, přesto soudím, že existuje jen malé množství titulů (pokud vůbec nějaké), které by nebyly zfilmovány. V roce 1990 byla natočena kanadsko-americká televizní adaptace To. Pod vedením scénáristy a režiséra Tommy Lee Wallaceho (Halloween 3) si roli Pennywise střihl Tim Curry (Sám doma 2). Snímek se u našich diváků dočkal celkem vlažného přijetí (celkové hodnocení 61 % na ČSFD), v zámoří to bylo o něco lepší (6,8 z 10 na IMDb). Snímek se podle všeho celkem věrně držel předlohy a stejně jako kniha se odehrával ve dvou časových obdobích – nejprve kdy děti děsil a zabíjel klaun a později, kdy se parta už dospělých lidí po letech kvůli monstru vrací na místo dospívání.

Občas se někde tvrdí nebo naznačuje (mimo jiné v nedávno odvysílaném dokumentu Skryto za výkřikem), že šílený klaun v románu To byl inspirován sériovým vrahem jménem John Wayne Gacy, Jr. Ten v sedmdesátých letech znásilňoval a zabíjel mladé kluky a byl při tom nalíčený jako klaun. Podle jiných mínění je To inspirovaný Tulpou, což je zhmotněná myšlenka.

Faktem je, že se v žánru filmových hororů roztrhl pytel s nejrůznějšími „šílenými klauny“, nicméně další serióznější adaptace To přišla až před dvěma roky. Stál za ní režisér argentinského původu Andy Muschietti, který na sebe do té doby upozornil především krátkometrážním hororem Máma. Pennywiseho si tentokrát zahrál Bill Skarsgård, nejmladší ze čtyř bratrů, kteří jsou také herci (Alexander se například proslavil v „upírském“ seriálu Pravá krev) a talent mohli dědit po otci Stellanovi, jehož herecká hvězda stále září naplno.

Rok 2017 samozřejmě přinesl více technických možností než v době vzniku adaptace z devadesátých let. Což sice nemusí být pokaždé známkou kvality, nicméně vyplatilo se a adaptace první části předlohy se dočkala stejného dobrého hodnocení u nás i v zahraničí (74 %). Sám King prý byl novou filmovou verzí nadšen, a tak na sebe pokračování nenechalo dlouho čekat.

To nekončí, aneb kapitola 2

Na režijní židličku opět usedl Andy Muschietti a přizval si řadu víceméně stále neokoukaných herců, přičemž part Pennywiseho opět svěřil Bill Skarsgårdovi. Druhá kapitola začíná 27 let od hrůzných událostí ve městečku Derry. Místní násilníci se dostanou do konfliktu s jedním z homosexuálů, zbijí ho a hodí do řeky. Přítel napadeného se mu snaží pomoci, ale pouze vidí, jak ho jakýsi klaun vytáhne z řeky a brutálně zavraždí. Z bývalé party v Derry žije už jen černoch Mike a z monitoringu policejních hlášení je mu jasné, že se To vrátilo. Když pak na mostě spatří krví napsaný nápis, už na nic nečeká a svolává členy bývalé party – Bena (dnes úspěšného architekta), Richieho (který se živí jako stand-up komik), Billa (spisovatele hororů), Eddiho (pracuje jako pojišťovák), Stanleyho, a jedinou zástupkyni něžného pohlaví Beverly (která žije s úspěšným manželem, jenž ji ale mlátí). Stanley se ovšem nechce k hrůzným událostem vracet a podřeže si ve vaně žíly.

Po bujaré oslavě na přivítanou staří kamarádi brzy pocítí, že to nebude žádný bezstarostný třídní sraz. Pennywise o sobě dává vědět a zhmotňuje děsivé představy jednotlivých aktérů. Každý se pochopitelně bál či bojí něčeho jiného, a tak na sebe klaun bere kromě své vlastní podoby ještě třeba podobu obrovské záplavy krve nebo malomocného přízraku. Po prvních děsivých zážitcích chtějí někteří okamžitě odjet domů a Mike má co dělat, aby je přesvědčil, že jedině společně mohou čelit zlu, které zhmotňuje jejich nejděsivější představy…

Rovnou říkám, že jsem nečetl ani knihu, ani neviděl žádnou z předchozích adaptací, a tak budu hodnotit snímek jako samostatný film. Jsou pokračování, kde zhlédnutí předchozích dílů není podmínkou, tady je však velkou výhodou, protože – zejména v začátku – je na „první kapitolu“ často odkazováno. Pokud jste ovšem fanoušci Stephena Kinga, tak jste jeho horor jistě četli a v ději se snadno zorientujete.

Jako Kingem nedotčený a v tomto směru snad nestranný divák jsem měl trochu problém se začátkem a později s některými rozvleklými pasážemi. Už jen to, že Mike svolává šest členů bývalé party, vystačí na hodně dlouho. Sledujeme, jak se dneska vede někdejším dětským kamarádům, přičemž tady se ještě pořád „nestraší“, ale převažuje spíše humor. Jednotlivé postavy jsou pojaté tak, aby se od sebe daly dobře rozeznat – křehká, ale silná a odhodlaná Beverly (Jessica Chastain), hypochondrický Eddie (James Ransone), hezoun Ben (Jay Ryan), věčně vtipkující Richie (Bill Hader), vůdčí Mike (Isaiah Mustafa) a Bill (James McAvoy), jehož postava je v příběhu dosti stěžejní.

Než se tedy To rozjede, tak to chvilku trvá. Nabrané tempo pak snímku svědčí, ale po čase zase trochu opadává. Postavy v podstatě bezcílně chodí městem sem a tam a stále tvrdí „musíme To zastavit“, ale v podstatě nedělají nic. Když pak začne být jasné, že se každému zhmotní nějaká představa, čekáme, až se tak stane u všech šesti protagonistů. Ti se vždy jakoby náhodou ocitnou sami na nějakém opuštěném místě, na které mají nepříjemné vzpomínky z dětství a – baf! I když už tedy tušíme, co bude následovat, patří tyhle pasáže k tomu lepšímu, protože každá zhmotněná představa je jiná a my se můžeme těšit, čím nás tvůrci překvapí. Tedy spíše vylekají…

Při stopáži dvě a půl hodiny se občasným výpadkům z tempa docela těžko vyhýbá. Na druhou stranu knižní předloha má přes tisíc stran. Řada čtenářů ovšem v komentářích píše, že zatímco nemají rádi rozvleklost u filmů, při čtení knihy jim díky Kingově vyprávěčskému talentu nevadila. Ale bude to stačit v kinech? Aktuální adaptace obou kapitol patří s celkovou stopáží 300 minut nejdelším filmovým hororům všech dob. Mě osobně například ještě poněkud nudily retrospektivní scény z dětství jednotlivých hrdinů, i když jsou laděné ve stylu Spielbergova E. T. nebo spíš současného seriálově-hororového fenoménu Stranger Things (navíc v To hraje jeden z dětských představitelů seriálu). V závěru jsem si pak několikrát říkal, ať už tedy To konečně zabijí, ale divák se zkrátka ještě dočká několika vrstev finále, nemluvě o skoro zbytečném epilogu, kdy si kamarádi ještě v poklidu volají.

Závěr

To Kapitola 2 bude patřit přesně k těm filmům, kde bude hodně záležet na tom, zdali jste fanoušci autora předlohy či nikoliv. Dokladuje to výmluvně web ČSFD, kde ještě před oficiálním uvedením do kin se hodnocení pohybovalo od naprosto nejnižšího („odpad“) až po maximálních pět hvězdiček. V prvním případě budete asi s hodnocením tolerantnější, protože vaši knižní hrdinové opět ožívají na plátně a nejspíš s mnohem větší pompou než v devadesátých letech a téměř určitě strčí do nepovedené a na atraktivním námětu parazitující adaptace. Na vás ostatní čeká horor, který je tak trochu směsí „lekaček“ poslední doby (V zajetí démonů, Annabelle), „Kingovské hororové poetiky“, Stranger Things a klasického příběhu o bývalé partě kamarádů, která se musí dát po letech znovu dohromady. Finále je sice pojaté ve velkém stylu, jak se sluší na éru počítačově-trikových kouzelníků, nicméně i tady by krácení snímku rozhodně prospělo.

It: Chapter Two

USA 2019

Česká premiéra: 4. 6. 2019

Režie: Andy Muschietti

Hrají: James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Skarsgård, Bill Hader, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Javier Botet, Jaeden Martell, James Ransone, Wyatt Oleff, Jack Dylan Grazer, Jeremy Ray Taylor, Jackson Robert Scott, Chosen Jacobs, Andy Bean, Jay Ryan, Xavier Dolan, Isaiah Mustafa, Teach Grant, Rob Ramsay, Ryan Kiera Armstrong, Peter Bogdanovich a další

Délka: 165 minut

Mluveno anglicky (české titulky)

Oficiální česká stránka filmu: http://www.vertical-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-333685