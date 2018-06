Stephen King je mistr hororu a jeho knihy jsou legendární. Román Misery patří spíš k psychologickým thrillerům, dočkal se oscarového zfilmování a uvedení na Broadwayi. V Praze divadelní hru uvádí od března 2018 Studio Dva. Ti, kdo román četli, aspoň vědí, do čeho jdou, ale pro takové diváky, úspěšně se vyhýbající hororovým knihám, byla hra jedno velké překvapení.

Základní zápletka je však notoricky známá – slavný spisovatel Paul Sheldon havaruje ve sněhové vánici a zachrání ho Annie, jeho největší „fanynka číslo jedna”. Pro tuhle osamělou ošetřovatelku je setkání se svým idolem životní událostí, kterou si chce co nejvíc prodloužit. Tím spíš, když zjistí, že Paul napsal úplně nový příběh s její milovanou hrdinkou Misery. Musí si ji přečíst. Paul bude zatím jejím „hostem”.

Paul s přeraženýma nohama nemá šanci utéct, je vydán na milost své fanatické obdivovatelce, která má jasný názor na další směřování své oblíbené série…

Komorní drama moc postav nepotřebuje. Zlata Adamovská exceluje v roli Annie Wilkesové, naprosto zapomenete, že znáte herečku jako šarmantní dámu. Tady se proměnila v nebezpečnou a nevyrovnanou psychopatku, jejíž činy se dají těžko předvídat. Petr Štěpánek v roli Paula přesvědčivě ztvárňuje oběť okolností, někoho, kdo bojuje všemi prostředky, aby unikl své „zachránkyni”. Moc těch prostředků ale nemá…

Napětí v této hře nepramení z něčeho nadpřirozeného, jak to v hororech bývá. Tento thriller staví na pocitu bezmoci – hlavní hrdina se nemůže sám ani postavit, je odkázaný na pomoc cizí osoby, zcela v její moci. Bez šance. A vy víte, že bude hůř, jen nevíte, jak – co se stane, až Annie zjistí, co si Paul v nové knize nachystal na hrdinku Misery…

Děsivé gradování napětí je citlivě prokládáno vtípky pro odlehčení, přesto po většinu doby v hledišti nikdo ani nedutal. Hercům na jevišti se podařilo své diváky naprosto uhranout. Není proto divu, že má hra od své premiéry stále vyprodáno. Patří totiž k těm, na které stojí za to jít…

Osoby a obsazení

Annie: Zlata Adamovská

Paul: Petr Štěpánek

Buster, šerif: Petr Pěknic / Petr Meissel

Autor: William Goldman podle románu Stephena Kinga, překlad: Pavel Dominik, režie: Ondřej Sokol