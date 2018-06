V Praze se na různých místech objevily oranžové židle, které upozorňují na chronické srdeční selhání. Touto závažnou srdeční nemocí trpí 26 milionů lidí na celém světě1 a prognózy varují, že toto číslo bude v roce 2030 dokonce o 25 % vyšší.2 Riziko spočívá v jejím nenápadném rozvoji. Atypické oranžové židle proto poukazují na příznaky, které si laik nespojí s diagnózou srdečního selhání.

Včasné odhalení umožní kvalitní život

Srdce má za úkol udržovat krevní oběh a zásobovat všechny naše orgány kyslíkem a živinami. Když dojde k srdečnímu selhání, srdce nezvládá plnit tuto úlohu a orgány nejsou dostatečně prokrvené. Důsledkem je pak řada specifických příznaků. Ty jsou dobře známy více než 200 tisíc Čechů,3 kteří tímto onemocněním trpí. Statistiky uvádí, že se chronické srdeční selhání rozvine u každého pátého nad 40 let.3, 4 Důležité je uvědomit si změnu a navštívit lékaře co nejdříve. Chronické srdeční selhání má horší prognózu než některé běžné druhy rakoviny,5 ale díky moderním způsobům léčby se dá kontrolovat a nemocný může i přes tuto diagnózu vést kvalitní život.

Poznají lidé i nemoc na sobě jako to lze vyčíst z oranžové židle?

Oranžové židle, které upozorňují na specifické příznaky chronického srdečního selhání,6 potkají lidé v červnu na různých místech Prahy. Byly umístěny hlavně tam, kde je potřeba vyvinout větší fyzickou námahu, například nad Albertovskými nebo Nuselskými schody. Právě díky schodům mohou lidé zjistit změnu zdravotního stavu. Srdeční selhání se kromě jiného vyznačuje nadměrnou únavou, nejprve při zátěži, později i v klidu.6 Jestliže schody dříve nezpůsobovaly problém a najednou se stanou zcela unavující záležitostí, může to odkazovat na problém. Větší únava nemusí vůbec ani s věkem ani vyšší váhou. Důvodem může být oslabené srdce.

Mezi další příznaky patří oteklé kotníky a dolní končetiny.6 Právě na ně svým designem upozorňují oranžové židle. Za otoky nemusí stát jen teplé počasí nebo dlouhé sezení v kanceláři, případně cestování. Pro umístění židlí byla vybrána taková místa, kde se zadýchá i zdravý člověk. Má připomenout nadměrnou dušnost6 , která také patří mezi příznaky srdečního selhání.

15 židlí, více než 10 milionů srdcí

15 židlí se během června objeví na 14 místech po celé Praze. Do vzdělávacího projektu se zapojilo sedm městských částí (Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 7, Praha 11, Praha 13 a Praha 15).

Záštitu nad projektem převzal Magistrát hlavního města Prahy, udělil ji radní pro zdravotnictví ing. Radek Lacko. „Jsme velice rádi, že můžeme tento osvětový projekt podpořit. Věříme, že tak naši občané budou zajímavou cestou informováni o příznacích tohoto závažného onemocnění,“ komentuje radní pro zdravotnictví.

Vzdělávání o chronickém srdečním selhání podporuje také Česká internistická společnost. Oranžové židle najdete třeba na Parukářce, v Riegrových sadech, u stanic metra Budějovická a Vltavská.

Srdce je velmi důležitý orgán a je třeba se ho naučit poslouchat a vnímat jeho na první pohled nepodstatné signály, abychom mohli případně zareagovat co nejdříve.

Příznaky chronického srdečního selhání:

dušnost,

otoky nohou a kotníků,

nárůst váhy,

únava,

nechuť k jídlu,

nadměrné bušení srdce,

vyšší frekvence močení.7

Pokud jsou lidé diagnostikováni, měli by se o léčbu zajímat a se svým lékařem mluvit otevřeně. Za zdraví je zodpovědný každý osobně. Různé tipy, jak zvládat tuto nemoc najdete na www.rukunasrdce.cz, kde si také můžete zkontrolovat příznaky.

