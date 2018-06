Presco Group tentokrát přináší napínavý příběh s laskavým humorem a detailní ilustrace renomovaného dánského autora a ilustrátora Jakoba Martina Strida. Vyhrajte jeden ze tří výtisků knihy Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce.

Příběh baví děti i dospělé. Nevšední kniha o neuvěřitelném dobrodružství dvou přátel – kocourka Macíka a slona Sebastiána. O popularitě svědčí i to, že na jeho filmovou podobu se můžete od června také podívat v kině.

Soutěž o knihu Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce končí 21. června 2018.



Ceny do soutěže věnovalo Presco Group.

ANOTACE: Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce, Jakob Martin Strid

Napínavý příběh plný laskavého humoru a živé detailní ilustrace renomovaného dánského autora a ilustrátora Jakoba Martina Strida okamžitě upoutají pozornost všech dětí i dospělých. Není proto divu, že tato nevšední kniha o neuvěřitelném dobrodružství dvou přátel – kocourka Macíka a slona Sebastiána – vyšla již v osmnácti jazycích a stala se předlohou animovaného filmu, který nyní můžete vidět v českých kinech. Vydejte se na nečekanou cestu za velkým dobrodružstvím a poznejte sílu opravdového přátelství. Společně s hlavními hrdiny překonejte nebezpečné nástrahy při záchraně starosty městečka Sluníčkova.

Kocourek Macík a slon Sebastián z přímořského městečka Sluníčkova nevěří svým vlastním očím: na zahradě jim v noci vyrostla obrovská hruška. Skutečný zázrak přírody! Zázrak…, až na to, že jim téměř povalila domek. Co s ní? „Vydlabeme dužinu a odvezeme ji pryč,“ rozhodnou se Macík se Sebastiánem. To je nápad! Přívěs s hruškou se však nešťastnou náhodou dává do pohybu. Nejprve pomalu, pak rychleji a ještě rychleji z kopce dolů, a …cááák! Hruška s ohlušujícím šplouchnutím padá do moře s Macíkem, Sebastiánem a profesorem Glukózou uvnitř. A tady začíná Macíkova a Sebastiánova neuvěřitelná cesta za Tajemným ostrovem, cesta plná dobrodružství….

Nakladatel: Presco Group, 339 Kč

