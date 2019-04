Poslední dny Jacka Sparkse od Jasona Arnoppa je napínavým hororem o novináři, který chce demystifikovat paranormální jevy, ale nějak se mu to vymkne. Anebo to přehnal s kokainem…

Jack Sparks je provokatér. Píše knihy, které vzbuzují ostré reakce, ale jeho poslední kniha je opravdu bomba – chce vyvrátit paranormální jevy. A s cynismem sobě vlastním začne s exorcismem. Když se přímo při vymítání celé té „frašce“ vysměje, myslí si, jak s ďáblem a všemi těmi podfukáři zatočil. Od té doby se ale začnou dít věci…

Tahle kniha je něco jako Záhada Blair Witch nové generace – „autentický“ přepis rukopisu chlápka, který provokoval temné síly – a pak toho litoval. Jsou tu pod čarou komentáře pro korektorku, poznámky Jackova bratra, taky spousta příspěvků ze sociálních sítí, kam Jack přispíval, aby nakrmil své fanoušky.

Sice vám zprvu ten sebestředný kretén moc sympatický nebude, díky přidaným dalším úhlům pohledu ale zjistíte, že ty chvástavé kecy jsou jen do jeho knihy, že musíte číst trošku mezi řádky (toho jeho slovního průjmu). Sice se kasá, jak ničemu z toho nevěří, ale když mu přijde děsivé video z Youtube, dost to jeho sebedůvěrou otřese. Ale ne natolik, aby skončil svou misi. Hledá a provokuje dál a vy se prostě jen bavíte. Drzý, přiopilý a užvaněný novinář se závislostí na sociálních sítích je prostě na zabití. Doslova. Zřejmě po něm jdou temné síly, ale on jako skeptik a agnostik a zarytý tupec vždycky všechno vědecky vysvětlí. Nebo ne?

Poslední dny Jacka Sparkse nepůsobí jako prvoplánový horor, alespoň první polovina. Ale už z anotace víte, že „jakoby“ čtete záznamy, nalezené z pozůstalosti, tj. že Jack umře. Tohle vědomí je malinko znepokojivé, ale užvaněná první půlka vám na to dovolí zapomenout. Ne tak ta druhá polovina. Tam totiž Sparks přestane lhát – nebo nalhávat si. A začnou se dít věci. A zapadat do sebe. Takže ano – Poslední dny jsou z části mysteriózní horor, z části román o strachu a nejistotě. A hodně o vlivu sociálních médií, a asi taky o novinářské etice. Kniha se zkrátka dá číst v mnoha rovinách, ale tou základní je čtivý a napínavý příběh o honbě za zázrakem. Trochu připomíná detektivní horor Modlitba od Philipa Kerra, ale Jack Sparks je mnohem zábavnější. Jestli se to tedy dá napsat o knize, kde zemře krutou smrtí spousta lidí…

Originál: The Last Days of Jack Sparks, 2016, překlad: Blažena Kukulišová, vydal: Dobrovský, 2018, 401 stran