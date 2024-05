Slovenského autora Jozefa Kariku provází pověst skvělého tvůrce hororu. Když neradi chodíte do lesa a čtete či ještě lépe posloucháte bravurně odvyprávěný příběh Strach, budete se muset za mrazivého počasí hodně přemlouvat, abyste do lesa vstoupili.

Když uhodí arktický mráz, začnou se ztrácet děti. Audioknihu Jozefa Kariky s názvem Strach vydalo vydavatelství OneHotBook. Návrat domů, od kterého si pětatřicátník Jožo mnoho slibuje, ani zdaleka pro něj není novým začátkem. Přišel o práci i partnerku a vrací se tam, kde vyrůstal. Ružomberok nepůsobí příliš vesele. A mladý muž se vrací do bytovky, na kterou má jen nejhorší vzpomínky. Matka se tu před léty utrápila k smrti, senilní otec dožívá v domově a vzpomínky na sestru budí smutek a zděšení.

Nad čtvrtí se vypíná hora Čebrať. Stejně jako tenkrát v zimě 1985, kdy jeho sestra Alice zmizela za velmi podivných okolností, opět rekordně přituhlo na třicet pod nulou. Jožo si vybavuje tehdejší atmosféru, pátrání po zmizelé sestře a podivné úkazy v lese. Spolu se spolužáky se vydal do lesů hledat sestru a vzpomínky na to, co viděli, je trápí i po letech. Znovu se setkávají po velmi dlouhé době a zjišťují, že každý se s hrůzou z lesa vypořádal po svém.

Ukazuje se, že ve třiašedesátém roce se stalo něco podobného a vše se ututlalo na příkaz StB. Děs se začíná znovu stupňovat, na kraji lesa se hromadí mrtvoly jelenů a děti s vydloubanýma očima slídí mezi baráky po dalším úlovku.

Audioknihu Strach načetl Ondřej Novák. Foto: OneHotBook

Spolu s hlavním hrdinou prožíváme jeho vzpomínky na dětství a to, že si postupně vybavuje, co vše se odehrálo. Jeden jeho bývalý spolužák se snaží na celou událost zapomenout, jiný zuřivě hledá pachatele a vysvětlení. Jožo, ten se zkrátka bojí. Toho, co mu zanechala sestra, pokoje v místnosti, sousedních prázdných bytů. Ale nejvíce se bojí toho, co je za oknem a v lese. Mrazy se stupňují, stejně jako děsivé situace. A znovu mizí děti.

K samotnému skvělému příběhu patří i dobře zvolená hudba a interpretace textu. Ondřej Novák knihu načetl tak, že si atmosféru příběhu užíváte ještě lépe. Strach je tu budován postupně. Zpočátku je to spíše nejistota, která se postupně přetváří ve větší a větší strach až děs. Audiokniha se nejlépe poslouchá za horkého počasí, jinak byste s pomocí představivosti byli příběhem a jeho atmosférou téměř paralyzováni.

Slovenský autor Jozef Karika (*1978) umě žongluje s emocemi a zkouší, kam až vás může dovést. Strach, zoufalství, hrůza. Sice se tu objevuje násilí, ale mnohem více tvoří náznaky v podobě představ, pocitů, sluchových vjemů.

Jediné, co je možné trochu vytknout, je trochu zvláštní konec, který hodně ponechává na čtenáři, aby si domyslel vše, co potřebuje a jak potřebuje. Pro mě, která si užívá viktoriánské horory a nezná knihu To od Stephena Kinga, kterou se nechal autor inspirovat, je Strach skvělým dílem, nad které budu ještě dlouho myslet.

Horor Strach je považován za autorův nejslavnější (2014, česky Argo, 2016). Jozef Karika napsal i prequel s názvem Hlubina (slovensky i česky Argo, 2023), zasazený na stejné ružomberské předměstí a do politicky mrazivé atmosféry zimy 1963.

OneHotBook, 2024, délka nahrávky: 8 hodin 59 minut, překlad: Robert Pilch, režie: Vít Malota, interpret: Ondřej Novák