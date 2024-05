Není snadné si ze sebe udělat legraci. Herečka Sandra Pogodová a její otec to dokáží. Proto v roce 2021 vyšlo pokračování úspěšného bestselleru Hoď se do pogody. Vyhrajte jeden z 5 podepsaných výtisků knihy Buď v pogodě.

Buď v pogodě vydal Cosmopolis v roce 2021. Oddychové příběhy je možné zakoupit i jako audioknihu, kterou vedle Sandry Pogodové načetl Jan Kanyza.

Soutěž končí 17. května 2024.

Ceny do soutěže věnoval Nakladatelský dům Grada

ANOTACE

Mám intenzivní pocit, že zatímco jiní stáli před narozením frontu na chytrost a šikovnost, já jsem se omylem zatoulala ke stánku, kde rozdávali nemotornost a nepoučitelnost. Můj život je plný karambolů a neskutečně skutečných šlamastyk, které by kohokoliv jiného asi vyřadily z provozu. Jenomže já jsem si vybrala rodinu, která je komplet tak nádherně uhozená, že do ní se svojí nemožností zapadám jak brambora do řádku.

Této přehlídce potrhlých jedinců však vládne jeden, který je nepsaným králem nás všech. A sice můj tata. Je to opravdový mistr nepravděpodobnosti a držet s ním krok, není vůbec lehké. Chcete-li si zvednout sebevědomí a dokázat si, že na tom nejste zas tak špatně, jsme tu pro vás! Tady jsou naše další příběhy, naservírované jak na zlatém tácu.

Dušujeme se s tatou, že vše co se zde o nás dozvíte, je svatosvatá pravda.

Takže přejeme dobrou chuť a doporučujeme konzumovat po malých soustech, aby vám nezaskočilo.

Vydává Nakladatelství Cosmopolis, 208 str., 299 Kč.

