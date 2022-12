Zima je kouzelné období, kdy beauty svět nabírá na zcela jiných rozměrech než v létě. Díky chladnějšímu počasí si můžeme dovolit hutnější textury a mastnější filmy. Co všechno ze světa make-up trendů nás letošní zimu a následující jaro čeká?

Foto: Unsplash

1. Hnědá rtěnka

Hnědá rtěnka je hitem už od podzimu a na pomyslném výsluní se udrží až do začátku následujícího léta. Pokud najdete ten pravý odstín, který sedne vaší pleti, na textuře už tolik nesejde. Ať jste milovnicí matných, lesklých, či saténových úprav, rozhodně máte na výběr.

2. Bronzové oči

Hnědou rtěnku skvěle doplní hnědozlaté a bronzové oční stíny nebo linky. Tento hvězdný a třpytivý make-up můžete nosit na večírky, večeře a odpolední meetingy. Stačí vyměnit tmavou rtěnku za nude odstín a zářivý pohled můžete vynést i do práce.

3. Smaragdové oči

Kromě teplých bronzových barev je hitem letošní zimy lesk smaragdů. Pableskující zeleň naneste ideálně na celé oční víčko a doplňte ji černými či tmavě zelenými linkami. Stačí doladit notnou dávkou řasenky a dramatický look je na světě.

TIP: Zkuste odstíny očních stínů navzájem promíchat a různě nakombinovat nebo vytvořte takzvaný ombré efekt – to je potom efekt!

4. Tvář ošlehaná větrem

Vizážistka Zoe Kim Kenealy za chladného počasí objevila další trend, kterým je look připomínající zmrzlé a větrem ošlehané děvčátko. A také radí, jak toho snadno a rychle dosáhnout. Sáhněte po růžové a lehce oranžové tvářence a použijte ji na lícní kosti, tvářové bochánky a špičku nosu tak, aby působil, že je lehce omrzlý.

5. Lesk, lesk, lesk

Lesk si našel své pevné místo nejen v kategorii očních stínů, ale i po celé tváři. Co je naprosto out? Vysušená a unaveně vypadající pokožka, proto jí dodejte lesk a třpyt. Používejte hutné a vyživovací krémy a omezte pudr. Nad lícní kosti a na rty naneste trochu třpytek, ale ne příliš! Pleť by měla zůstat svěží a lehká na pohled.