Parta přátel, platonická láska mezi nimi, noc, která všechno změnila. Anotace byla záměrně mlhavá, ale získali jste z ní dojem, že půjde o další klasickou romanci ve stylu Emily Henry a její Alex, léto a já – vtipnou, dokonce i „k popukání“ jak tu píší na obálce. Skutečnost je ale taková, že už dlouho mi u „romance“ nebylo tak mizerně a smutně jako tady.

Parta přátel pětatřicátníků se schází už od školy, chodí spolu na hospodské kvízy a Eve věří, že před sebou nemají žádná větší tajemství. Tedy až na to, že Eve tajně miluje Eda, ten ale dal přednost své protivné přítelkyni, kterou zbytek party útrpně toleruje. Pak ale dojde k onomu avizovanému „čemusi“ co překlopí Evin život vzhůru nohama a pošle ji na emocionální horskou dráhu. Já chtěla knihu vzdát hned v první třetině, nepotřebuju číst nic tak deprimujícího a slzopudného.

Vlastně jsem četla dál jen z morbidní zvědavosti, jak z něčeho takového autorka dokáže vykřesat romantický příběh, pokud vůbec. A možná taky kvůli hrdince Eve, která je prostě hodně sympatická, i přes to všechno, co na ni autorka nabalila.

A kupodivu – nakonec to opravdu slaďák je, ale dost zvláštní. Tady neplatí, že od začátku víte, kdo je ONA a ON a že na konci budou stoprocentně spolu. Funguje tu lehká nepředvídatelnost. Ale je to také jeden z těch příběhů, kdy hrdinka projde náročným životním obdobím a vyjde z něj silnější, moudřejší a sebevědomější. Což je dáno i tím, že potká někoho, kdo jí to sebevědomí vrátí…

Včerejší noci nejsou úplně prvoplánově oddechovou romancí, protáhnou vás slzavým údolím a situací, v které rozhodně nechcete být. Láska je pak už jen za odměnu, že jsme tu smutnou část zvládli… Navzdory začátku se mi druhá část hodně líbila a teď nemůžu hlavní postavy dostat z hlavy…

Originál: Just last night, 2021, překlad: Petra Královcová, vydal: Cosmopolis, 2022, 373 stran