Ve druhé polovině tohoto roku vyšla v nakladatelství Jan Melvil Publishing kniha Hany Konečné Handmade byznys. Sice název napovídá, že je určena těm, kteří mají rukodělnou výrobu. Faktem ale je, že titul toho může spoustu nabídnout všem drobným podnikatelům.

Hana Konečná má poradenskou praxi, ve které radí rukodělným tvůrcům, jak na podnikání. A taková je i tato kniha, která zájemce o tuto činnost hezky bere za ruku a provází ho všemi kroky, které jako podnikatel musí udělat. Ale jako první: Zjistíte, jestli vůbec budete schopni se živit jako rukodělný tvůrce.

Také máte nějakou činnost, o které si myslíte, že by mohla vydělávat? Právě učinění tohoto rozhodnutí je velmi těžké a rozhodně by nemělo vycházet z chvilkového nápadu. Autorka vysvětluje, jak přetvořit koníček v podnikání. Upozorňuje na to, co je třeba zvážit, jak co nejlépe pojmout vlastní produkt, a na to, jak ho bude vnímat zákazník.

V další kapitole se Hana Konečná věnuje prodeji na různých platformách. Ať už je to vlastní e-shop, zjistíte, jak prodávat na českém trhu i v zahraničí, ale také osobně na různých trzích a jarmarcích. Zabývá se i otázkou vlastního kamenného obchodu. Připomene to nejdůležitější: prodávat tam, kde jsou zákazníci.

Následující kapitola je věnovaná cenotvorbě, která spoustě tvůrců způsobuje nemalé vrásky na čele. Zjistíte, jak si udělat pořádek v penězích, pracovat s férovou cenotvorbou a umět obhájit svou cenu zákazníkům. Vysvětlí, proč slevy by nemělo být něco všudypřítomného, a také vás zorientuje v odpovídající legislativě, odvodech i daních.

Spadáte-li do kategorie výrobků vyžadujících určité dovednosti a patřičné vybavení, považuji to za ideální stav. Automatický úspěch vám to ovšem nepřinese Str. 50

Nezapomíná ani na propagaci značky a marketing, které napomohou zviditelnění produktu. A co je důležité, nezapomíná ani na růst značky, investice a co vše je třeba sledovat pro úspěch.

Ukázka z knihy

Hana Konečná (* 1979) sice vystudovala informatiku a poradenství v odborném vzdělávání, ale když objevila Fler a spoustu spřízněných tvořivých duší, měla jasno. Nejenže se věnovala prodeji vlastních výrobkům, ale také individuálnímu poradenství a online kurzům. Její specializací je cenotvorba a prodej do zahraničí.

Knihu ilustrovala Myokard (* 1982), absolvoventka Katedry výtvarné výchovy na Jihočeské univerzitě. Kromě toho, že vytváří knižní ilustrace a obálky pro česká i zahraniční nakladatelství, spolupracuje s módními značkami, urbanisty, architekty a hudebníky. Vytvořila i editorial ilustraci pro Washington Post.

V knize autorka nevychází jen z vlastních zkušeností, ale také ze zahraničních strategií, které odpovídají českému a slovenskému prostředí. Titul je psaný velmi reálně, nehraje si na pohádkový „sen o úspěchu“, ale navádí k důkladnému promýšlení podnikání ze všech možných hledisek. Výborně je vysvětlena finanční stránka, protože podnikání není „hraní si na obchůdek“.

Skvělému provedení titulu prospívá i dobré grafické zpracování, od grafů, přes zajímavé příběhy tvůrců s odlišnou grafikou od ostatního textu, až po nádherné ilustrace Myokard. Jsou vtipné a zároveň názorné. Ke stylu knihy se báječně hodí.

Je vidět, že Hanka Konečná velmi dobře rozumí oblasti handmade byznysu, a navíc ji umí dobře představit čtenáři. Ten je nucen přemýšlet nad vlastní situací, nad tím, co má k dispozici, co nabízí, kdo by o to měl zájem a jestli se to vyplatí. Zkrátka ho naučí myslet obchodně. Je to opravdový poklad při tom, když se chce člověk dobře zorientovat, a především uspět. Do knihy by se měli začíst nejen ti, kteří chtějí podnikat, ale i ti, kteří mají start za sebou, ale poněkud se potácejí.

Nakladatel: Jan Melvil Publishing, Edice: Žádná velká věda, 320 str., 449 Kč