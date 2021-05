Kouzelný příběh od Susan Wiggsové pro milovníky knih je především o rodinných vztazích, nadějích. Láska má mnoho podob a kniha Knihkupectví ztrát a nálezů ji mapuje zajímavým způsobem.

Natalie Harperová sice získává lepší pracovní místo, ale dlouho z něj radost nemá. Čeká ji tragédie a také získává sanfranciské knihkupectví, aniž by o něj příliš stála. Přestěhuje sem, aby vedla obchod, ale také aby se starala o dědečka, který na tom zdravotně není nejlépe. Čeká na ni nejen náročné rozhodování ohledně obchodu, ale i osobního života.

Stěhuje se do starého rozpadávajícího se domu a snaží se vést knihkupectví, které si nevede úplně nejlépe. Do cesty jí vejde bývalý mariňák Peach Gallagher, který provádí opravy domů. Je také otcem Dorothy, která knihkupectví miluje a tráví v něm spoustu času.

Knihy jsou všudypřítomné a Natalie si uvědomuje, co pro ni a její rodinu znamenají. Vzdává se zajímavá a dobře placené práce, aby zachránila, co miluje.

Titul je trochu předvídatelný, ale pokud čekáte, že se kniha bude zabývat pouze knihami a milostnou linkou, možná budete překvapeni. Knihkupectví ztrát a nálezů je mnohem více než romantickým titulem, spíše o hledání vztahu. K rodinným příslušníkům, partnerům, k tradicím, k sobě samé.

Susan Wiggsová napsala velmi emotivní příběh, s víceméně sympatickou Natalií, který rozvíjí několik silných životních příběhů. Natalii, která si není jistá svým vztahem. Matky, která většinu času věnuje své knižní vášni a je pro dceru tak trochu vzdálenou. Ale také příběh dědečka, který už má silně nastupujícího Alzheimera, zato je neuvěřitelně obrovským spojujícím článkem. Je tu také Peach se svou ochotou být stále po ruce a také jeho dcera Dorothy, malá dívka, která, jak se ukáže, je schopná dokázat neuvěřitelné věci.

Kniha se velmi dobře čte. Emotivní příběh vás popohání odkrývat stále další dávky citů, tajemství a osudů stejně tak, jak jsou postupně odhalována tajemství nalezená při renovaci.

Susan Wiggsová je americká spisovatelka, kterou známe jako autorku drobných romantických příběhů. Za své knihy získala už třikrát RITA ocenění, udílené za nejlepší romantické tituly. Podle informací na obálce této knihy by měl ještě letos ve stejném nakladatelství vyjít titul V jabloňovém sadu, podle kterého vzniká filmová adaptace. Kniha by měla volně souviset s knihou Knihkupectví ztrát a nálezů. Spojujícím článkem by měla být nejlepší kamarádka Natalie.

Nakladatel: Grada pod značkou Metafora, název originálu: The Lost and Found Bookshop (2020), překlad Hana Catalano (2021), 368 str.