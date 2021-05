Stále více lidí trápí potíže se spánkem. Má na tom především vliv nevhodný životní styl. Co bychom měli zlepšit, abychom místo chvil slastného a zdravého spánku nemuseli zbytečně počítat ovečky?

Načasování spánku

Odborníci na spánek se shodují, že spánek by měl mít svá pravidla. Důležité je tedy to, kdy chodíte spát a kdy vstáváte. Mělo by se chodit spát i vstávat v pravidelnou dobu. Když jdete spát, měli byste být unavení. Pokud nejste, v posteli byste zbytečně leželi, a tím narušovali spánkový rituál.

Postel by také neměla být místem, kde se díváte na televizi a už vůbec ne, kde jíte. Postel je zkrátka místem, kde se spí.

Vhodné podmínky na spánek

Aby se dobře spalo, potřebujete dobré podmínky. Jedná se o vhodnou teplotu v místnosti, která by se ideálně měla pohybovat okolo 18 °C. Vyšší teploty mohou bránit spánku. Ani velká zima tělo ke spánku příliš nepodněcuje, ale naopak se snaží udržet teplotu, a to právě není klidový režim. Ložnice by měla být klidovým místem, které jde ideálně zcela zatemnit. Svou roli také hraje vhodné povlečení, které by mělo odpovídat ročnímu období.

Spánek během dne

Názory na spánek během dne se různí. Někteří odborníci říkají, že by se během dne vůbec spát nemělo. Z jiných rad se dozvíte, že dvacet minut odpoledne problémem být nemusí.

Nevhodná jídla

Mezi tím, co je třeba sledovat, jsou také vhodná jídla. Těžká jídla večer mohou představovat horší usínání a především i narušené spaní.

Nevhodné nápoje

Před spaním se nedoporučují popíjet nápoje, které obsahují povzbuzující látky, jako je tein, kofein, tedy čaj, káva a podobně. Někomu stačí, když se naposledy napije 4 hodiny před spaním, pro jiného je potřeba odstup delší. Podobně fungují i jiné stimulační prostředky, třeba cigarety.

Pohyb

O tom, že pravidelný pohyb je pro zdraví nezbytný, není pochyb. Důležité je ale to, kdy se hýbete. Zhruba čtyři hodiny před usnutím byste už neměli cvičit. Výjimkou mohou být třeba speciální jógové cviky před usnutím. Pomáhá i meditace.

Dodržování rituálů

Odborníci na spánek se zmiňují o důležitosti spánkových rituálů. Tělo by se mělo postupně připravovat na usnutí. Tomu pomáhá omezení modrého světla, klidový režim.

Jak jste na tom se spaním vy? Usínáte snadno nebo se nemůžete oveček dopočítat? Podělte se o zkušenosti v komentáři pod článkem.