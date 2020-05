Jin jóga je komplexním titulem pro všechny, kteří se o jógu zajímají nebo už nějakou její formu provádějí. Co všechno může nabídnout?

Bernie Clark je učitelem jógy a meditace. Protože vystudoval přírodní vědy na Univerzitě ve Watterloo, propojuje vědecký přístup se svou vášní pro jógu.

Jin jóga pokračuje v tradici hatha jógy, která navazuje na původní cvičení. Tím, že jsou pozice drženy dlouho, tlačí na hluboké pojivové tkáně. To je důležité pro mobilizaci vazů, kloubů a fasciové tkáně. Stejně jako u ostatních cvičení, i v tomto případě by měl být jeden den věnován regeneraci.

Správnému cvičení zpočátku mohou napomáhat různé pomůcky jako jsou bloky, popruhy, bolstery.

Správné cvičení má svá pravidla

Bernie Clark doporučuje před cvičením ujasnit si záměr cvičení a nevynechat meditaci, pokračovat přípravnými ásanami, mořským dechem, následovat by měly spojovací ásany a na konec to jsou závěrečné ásany. Na konci by se opět měla provádět závěrečná meditace.

Bernie Clark nevysvětluje jin pouze jako jemný prvek, ale rozebírá tento pojem velmi zeširoka. Zcela od začátku historie. Jin jóga je zaměřena na hlubší pojivové tkáně. Kromě jiného prospívá v emoční, duševní i energetické rovině. Důležité je vědět, že se nejedná o restorativní jógu – při problémech (o cvičení jógy z různých pohledů jsme nedávno psali) – proto je třeba dávat pozor, pokud máte nějaká zdravotní omezení.

Najdete i odpoveď na to, kdy cvičit jin jógu:

Když jsou svaly nezahřáté (takže nepřeberou zátěž hlubším tkáním – k tomu se vrátíme v šesté kapitole) Brzy ráno (když jsou svaly nejvíce vychladlé) Pozdě večer před spaním (abychom zklidnili mysl) Před aktivním jang jógovým cvičením (opět než se svaly příliš zahřejí) Na jaře nebo v létě (abychom vyrovnali přirozeně jangová období v roce) Po dlouhém cestování (cestování je z podstaty jangové, i když během něj často sedíme) Během menstruačního cyklu (pro uchování energie) Str. 42

Ásany podrobně a do důsledku

Vlastní kapitoly věnované ásanám jsou komplexní tak, aby se procvičilo celé tělo. Před každým cvičením je třeba zjistit kontraindikace, protože některé pozice nejsou v určitých případech vhodné, mohou ublížit. U každé ásany jsou uvedeny účinky a působení, technika provedení, ale i alternativy. Protipolohy, vliv na meridiány a orgány, doba výdrže a důležité jsou i ostatní poznámky, ve kterých najdeme spoustu cenných upozornění. Nechybí ani doprovodné fotografie.

V kapitole Zvláštní případy rozebírá potíže, ve kterých se můžete nacházet. Jak už bylo napsáno, nejedná se o restorativní jógu, při mírných problémech jin jógu můžete využít, ale respektovat omezení. Konkrétní rady najdete u potíží s kyčlemi, koleny, náhrady kyčelního kloubu, potíže s bedry, početím a těhotenstvím, ale i po porodu.

Další velká kapitola se věnuje účinkům jin jógy. Věnuje se omezení hybnosti, fasciím, kloubům, pojivovým tkáním a podobně.

Důležitou součástí jsou i energetické účinky, kde najdete vysvětlení pojmů, jako je prána, nádí, řeč je o čakrách. Velmi zajímavý je také jóga z pohledu taoismu, kde zjistíte, co znamená čchi, krev, šen, ťing a další důležité pojmy.

Mírnou nevýhodou tohoto skvělého titulu jsou vysvětlivky, které obvykle nenajdeme pod čarou, případně na konci knihy. V tomto titulu jsou ale vždy za kapitolou, takže člověk trochu víc listuje.

Jin jóga od Bernieho Clarka je nabušená všemi informacemi, které by vás v souvislosti s tímto směrem mohly napadnout. Dobře popsána je nejen související problematika, ale i samotné cvičení prováděné tak, aby bylo bezpečné a prospěšné. Pro milovníky jin jógy je určena autorova webová stránka YinYoga.com. Knihu Jin jóga vydala Alferia v Nakladatelském domu Grada, 2020.