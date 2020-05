Alexandra Potter je autorkou jedenácti velmi úspěšných romantických humorných knih. Novinkou je Zpověď trosky po čtyřicítce o kterou můžete soutěžit.

Kniha pro každou ženu, které někdy dělalo starosti, že se její život nevyvíjí podle plánu. O jeden ze tří výtisků můžete soutěžit.

Soutěž končí 10. června 2020.

Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství Práh.

ANOTACE

Je načase zamilovat se do svého života. Kniha pro každou ženu, které někdy dělalo starosti, že se její život nevyvíjí podle plánu.

Život Nell Stevensové je jeden velký chaos. Když Nell zkrachuje kavárna a spolu s ní i její vztah, její „šťastně až do smrti“, které si plánovala v Kalifornii, stěhuje se zpět do Londýna, aby začala znovu. V Londýně se toho však hodně změnilo. Všechny její svobodné kamarádky jsou vdané a mají děti. Kvůli závratné výši nájmů je nucena pronajmout si pokoj v domě neznámého člověka a ve světě dokonalých životů prezentovaných na Instagramu si připadá jako troska. A co je ještě horší, jako troska po čtyřicítce. Když však Nell získá práci jako autorka nekrologů, seznámí se s úžasnou Cricket, vdovou po osmdesátce potýkající se s vlastními problémy, a vznikne mezi nimi nepravděpodobné přátelství. Vzájemně si pomáhají uzdravit svá zlomená srdce a vyrovnávat se s tím, že jejich životy se nevyvíjejí podle plánu, jedna druhou směřuje k novým dobrodružstvím a nečekaným radostem. Po všech životních kotrmelcích je Nell odhodlaná zajistit, že příští rok bude úplně jiný. Je totiž načase převrátit svůj život vzhůru nohama.

Nakladatel: Práh

