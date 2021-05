Tapioka v podobě prášku nebo tapiokové perly jsou poměrně populární součástí jídla. Co byste o této potravině měli vědět? Co dělá se zdravím a pro koho není vhodná?

Spousta reklamy, ale hlavně spousta škrobu. Foto: freepik.com/evening_tao

Tapioka je škrob získaný z kořene manioku, což je vytrvalý keř původem z Brazílie. Dnes už je ale rostlina rozšířená po celé Jižní Americe. V tropických zemích patří mezi základní potraviny.

Pro koho je tapioka vhodná

Protože neobsahuje lepek, slouží jako náhrada této suroviny v rámci bezlepkové diety. S touto potravinou by se to ale nemělo přehánět, je prakticky bez nutričně cenných látek, víceméně se jedná o čistý škrob. A právě proto se zase úplně nehodí pro diabetiky. Pokud slouží jen jako zpestření stravy, ne jako pravidelná součást, může se občas na jídelníčku ostatních strávníků objevit. Například pšenice je hodnotnější na bílkoviny a další živiny.

Podoby tapioky

Tapioku najdeme na trhu jako sušený produkt. U nás je k sehnání jako mouka, v podobě vloček, ale také takzvané tapiokové perly.

Rezistentní škrob

Tapioka může obsahovat rezistentní škrob, který v trávení funguje jako vláknina. Ta krmí bakterie ve střevě, potřebné pro snižování škodlivých bakterií a zmenšování zánětu. Může také dojít k poklesu hladiny cukru v krvi po jídle a lepšímu metabolismu glukózy a inzulínu. Jako zdroj rezistentního škrobu je vhodnější využít jiné potraviny, které budou mít více živin (třeba zelené banány, luštěniny, rýže).

Škodlivé látky v tapioce

Tapioka obsahuje linamarin, který se ale likviduje v rámci procesu zpracování. Tapioka, kterou najdeme zpracovanou v obchodech, je bezpečná ke konzumaci.

Maniok a alergie

Alergie na maniok nebo tapioku je velmi málo. Pozor by si měly dávat pozor osoby alergické na latex.

Využití tapioky

Tapioka se u nás nejvíce využívá v dezertech: ať už to jsou pudinky a různé další laskominy, známý nápoj bubble tea. Mouku lze ale využít v receptech na chléb, ale většinou se spíše kombinuje s jinými druhy mouky.

S moukou se dá i zahušťovat polévka a omáčka.

Tapiokové perly – jak je připravit

Tapiokové perly (půl hrnku) je vhodné promýt pod proudem tekoucí vody. Pak je vložíme do misky, zalijeme hrnkem a půl vody a necháme několik hodin nabobtnat. Abyste si mohli ráno připravit tapiokový pudink, můžete tapiokové perly nechat nabobtnat do druhého dne.

Nabobtnalé perly dáme do menšího hrnce, přidáme hrnek a půl kokosového mléka (hodí se mandlové i obyčejné mléko), špetku soli, javorový sirup podle chuti (použít můžete i jiné sladidlo) a přiveďte opatrně k varu. Stále míchejte, dokud vše nebude mít konzistenci pudinku. Stačí pár minut. Hotový pudink přelijte do skleniček a nechte je vychladit. Navrch ozdobte ovocem, skvěle se hodí to kyselé, uplatníte ale vše (jahody, maliny, rybíz, kiwi, mango, pomeranče…).

Zdroj:

Wikipedia.org

Healthline.com