Také už plánujete dovolenou? Lokalitu, ubytování, dopravu… A co takhle pojištění? Vyjet si na dovolenou bez cestovního pojištění může být velký risk. Úraz se může stát i na odpočinkové dovolené, a co teprve na dovolené plné sportovních aktivit. Je lepší utratit pár korun v porovnání s riskem několika desítek, případně i stovek tisíc. Na co myslet při sjednávání cestovního pojištění?

Foto: archiv Stylu života

Na trhu je spoust pojišťoven, které nabízejí cestovní pojištění. Každá má přitom více nabídek. Liší se limitem pojistného plnění, podmínkami a výlukami. Neexistuje přesné srovnání všech možností, je několik hlavních parametrů, které by spotřebitelé měli mít při výběru na vědomí.

Pojištění vybírejte podle charakteru dovolené

Cestovní pojištění mívá několik složek. Především je to úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti, které hraje roli v případě, že způsobíte škodu. Dále bývá nabízeno také pojištění majetku spotřebitele proti ztrátě a odcizení, pojištění zavazadel spotřebitele, pojištění dopravního prostředku spotřebitele v cizině, pojištění storna zájezdu, pojištění pro případ zpoždění letu atd. Tyto složky se vyplatí vybrat dle charakteru dovolené, na kterou se chystáte. Pokud např. nebudete v cizině jezdit automobilem, není důvod sjednávat tento typ pojištění.

Limit pojistného plnění

S náplní dovolené souvisí také volba pojištění. Podle typu aktivit, kterým se chcete věnovat, dále podle výše limitu pojistného plnění. Pokud chcete odpočívat na pláži, může být dostačující standardní cestovní pojištění. Do něj však zpravidla nebývají zahrnovány rizikové sporty či jiné aktivity, kde existuje větší riziko úrazu.

„Typickým případem mohou být úrazy při jízdě na vodním banánu, které často spadají pod výluky, a odpovědnost za škodu způsobenou například při jízdě na koloběžce,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Musíte si zkontrolovat, jestli zamýšlené pojištění nemá mezi výlukami právě ty aktivity, kterým se chcete věnovat. A pokud ano, je třeba si sjednat jiné pojištění, anebo dokoupit zvláštní balíček zahrnující i dané rizikové aktivity. Zároveň je vhodné zkontrolovat, jestli limit pojistného plnění bude stačit. Ačkoliv by měl být navýšen, pokud si např. zakoupíte balíček s rizikovými sporty, nemusí tomu tak být vždy. Při volbě výše limitu je také dobré vzít v potaz rozdíly v cenách za poskytnutí zdravotnické péče mezi státy.

Pojištění na nevycestování

Jednou z možností je také uzavření pojištění storno poplatků pro případ, že by například kvůli vážným zdravotním problémům nebylo možné odcestovat. V takovém případě by pojištění ve sjednané výši pokrylo storno poplatek, který by bylo třeba uhradit v případě výpovědi smlouvy, jak u cestovních kanceláří, tak i u jednotlivých ubytovacích zařízení a dopravních společností.

I v tomto případě se podmínky pojištění liší jak mezi pojišťovnami, tak mezi jednotlivými nabídkami. Důležité je věnovat pozornost zejména výši storno poplatků, které by pojišťovna hradila, podmínkám pro vznik nároku na pojistné a nejzazšímu termínu pro uzavření pojištění. Výše storno poplatků může být stanovena odlišně, lze se setkat s pokrytím 80% výše storno poplatku, ale i 100% výše.

Na dovolenou se vyplatí přibalit i správné cestovní pojištění. Foto: archiv Stylu života

Podmínky pro jejich vyplacení mohou být omezeny, např. tím, že pojistné v případě vzniku akutního úrazu nebo onemocnění pojišťovna vyplatí pouze, pokud dojde k hospitalizaci. A termín nejzazšího uzavření pojištění může být různý, nejkratšími jsou zpravidla nutnost uzavření nejpozději v den objednání zájezdu. Pokud uplyne, dané pojištění již nepůjde uzavřít a bude třeba hledat jinou nabídku.

Cestovní pojištění důkladně prostudujte

Z výše uvedených důvodů proto je ideální pečlivé prostudovat jak pojistnou smlouvu, tak obchodní podmínky dané pojišťovny, popř. důkladnou konzultaci s pojišťovnou před uzavřením pojištění. Cestovní pojištění může sjednat také cestovní kancelář za spotřebitele jakožto součást smlouvy o zájezdu.

„Pokud je však součástí smlouvy o zájezdu, kterou nelze odstranit z objednávky, jedná se ze strany cestovní kanceláře či agentury o nekalou obchodní praktiku,“ upozorňuje Eduarda Hekšová.

Jelikož cestovní pojištění není povinnou součástí smlouvy o zájezdu, musíte mít možnost uzavřít smlouvu o zájezdu bez pojištění. A pak to, jestli se necháte pojistit, popř. u které pojišťovny, zcela závisí na vás.

