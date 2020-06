Maliny jsou tak běžné ovoce, že už snad ani nevnímáme, jak nám mohou pomoci se zdravím. A co když využijeme i listy z maliníku. To je potom čirá radost.

Maliny jsou plody keře s názvem ostružiník maliník, říká se mu i malina obecná (lat. Rubus idaeus). Jedná se o rostlinu velmi starou, i když se o ní dobře vědělo, pro zdraví se začala využívat až v 19. století, když se začaly šlechtit.

Foto: Pixabay

Nutriční využití malin a maliníku

Plody maliníku jsou cenné hlavně pro vitamín C, betakaroten (provitamín A), vitamín E, zastoupeny jsou i vitamíny skupiny B. Z minerálních látek nechybí draslík, fosfor, vápník, hořčík, sodík a železo.

Z dalších látek lze zmínit také malinové ketony, které jsou předmětem nejrůznějších studií s ohledem na jejich předpokládaný vliv na hubnutí.

Listy obsahují zásobu vitamínu C, třísloviny, flavonoidy, antokyany, ovocné kyseliny, polyfenoly.

Maliny pro zdraví

Maliny mají pouze 240 kJ na 100 g. Při pravidelné konzumaci přispívají k posílení imunity. Díky obsaženým vitamínům pomáhají maliny k dobrému stavu očí a jsou prevencí zákalů a šerosleposti. Konkrétně vitamíny skupiny B představují oporu při zvládání stresu a migrén. Čerstvé maliny pomáhají díky tříslovinám odvodňovat organismus. Tyto látky jsou také důležité pro správnou činnost střev. V lidovém léčitelství se maliny využívají při inkontinenci dospělých, ale i u dětí. Doporučované jsou i pro potíže s menstruačním cyklem (silná, bolestivá menstruace). Protože podporují pocení, využívá se v podobě čaje z usušených malin nebo jako malinová šťáva při horečkách (u virových onemocnění) – mírní horečku.

Pro krvetvorbu jsou důležité minerální látky fosfor a železo. Vápník přispívá k dobrému stavu kostí a zubů. Maliny obsahují řadu antioxidantů (červenější druhy více), zvládají radikály, ale jsou prospěšné i u zánětů. Jsou ideální pro cukrovkáře, snižují hladinu cukru v krvi, ale také snižují cholesterol v krvi a krevní tlak. Malinový ocet je oblíbený ke kloktání, když vás trápí bolest v krku.

Listy z malin mají také bohaté využití. Obsažené látky vyrovnávají hormonální hladinu, čistí krev a přispívají k detoxikaci organismu. Čajů z maliníku se také v lidové medicíně využívá při neplodnosti, pomáhá i okolo porodu a podporuje tvorbu mateřského mléka. Posiluje slinivku a prospívá nervové soustavě. Také látky v listech působí protizánětlivě, třeba při zánětlivých onemocněních dýchací soustavy.

Maliny pro krásu

Odvar z listů maliníku pomáhá stavu pokožky hlavy a stavu vlasů. Působí také proti lupům. Malinový ocet se zase využívá pro lesklé vlasy.

Malinový ocet

Na množství trochu přes 500 ml (750ml lahev) potřebujete půl litru jablečného octa nebo červeného vinného octa a 250 g čerstvých malin v perfektním stavu.

Rozmixované maliny nalijte do lahve a zalijte octem. Otvor lahve dobře očistěte, zavřete a dejte do chladu a temna. Takto by měla zůstat minimálně měsíc, radí se ale až 3 měsíce. Hotový ocet sceďte přes plátýnko a naplňte důkladně vyčištěné lahve.

Maliny v kuchyni

Nejlepší je, když maliny využijete čerstvě utržené nebo přinesené z trhu. Mohou ozdobit řadu dezertů, mezi oblíbené, tepelně upravené maliny, patří dezert horké maliny. Z tohoto ovoce se připravuje malinová šťáva, ale také třeba džem.

Pro skladování malin je ideální toto ovoce zamrazit. V zimních měsících budete nadšeni jejich chutí.

Pěstování maliníku

Maliník patří v pěstování mezi velmi nenáročné rostliny. Jak ho jednou zasadíte, postará se o sebe téměř sám. Prospívá mu ale vždy na podzim odstřihnout odploděné výhony a také mulčování, třeba posekanou trávou. Množí se sám výběžky kořenů.

