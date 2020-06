Ryby konzumujeme odjakživa.Kromě toho, že skvěle chutnají, prospívají i zdraví. Připravte si pstruha nebo candáta.

Záleží na druhu ryby, kolik tuku bude obsahovat. Většina jich obsahuje minimum. Také mají unikátní složení v podobě omega-3 mastných kyselin, jejichž pozitivní vlastnosti využívá především náš kardiovaskulární systém a metabolismus. Tyto nenasycené mastné kyseliny najdete u ryb mořských i sladkovodních.

„Výhodou rybího masa je jeho dobrá stravitelnost, a to díky jednoduché struktuře bílkovin a absenci špatně poživatelných vazivových bílkovin. Dalším pozitivem je obsah všech esenciálních aminokyselin. Žaludek opustí 2–3 hodiny po požití. Kuchaři taky ocení jednoduchou a rychlou tepelnou úpravu,“ vysvětluje Ing. Martin Urbánek, Ph.D., zástupce ředitele Rybářského sdružení České republiky.



Ideálně prosívá zdraví konzumovat alespoň 2 pokrmy z ryb týdně, výživové doporučení činí zhruba 400 g za týden rybího masa na jednu osobu. U nás trochu zaostáváme. Sníme přibližně necelou čtvrtinu množství evropského průměru. U nás se chová řada kvalitních sladkovodních ryb, především kapr, ale většina míří do ciziny. Minulý rok se u nás prodalo celkem 8 400 tun tuzemských živých ryb a 2 200 tun zpracovaných. Vyvezlo se však 10 300 tun sladkovodních ryb.

Pečený pstruh s koprem a brambory

Ideální je ryba na ohni, ale když nemáte podmínky, můžete si ji připravit v troubě. Záleží na její kvalitě i způsobu přípravy. Pstruh patří mezi lososovité ryby, jež jsou čím dál tím více oblíbené. Jejich maso je bílé s tmavšími okraji a chuť příjemně jemná. A protože je třeba rybí maso trochu zvýraznit, podtrhnout jeho chuť, nechybí v našem receptu kopr, petržel

a citron.

Počet porcí: 2, doba přípravy: 40 minut, náročnost: *

Ingredience:

2 ks pstruha

300 g přílohových brambor

2 svazky čerstvého kopru

1 citron

150 g másla

hrst hladkolisté petržele

sůl

čerstvě mletý pepř

olivový olej

Postup:

1. Ryby omyjte, osušte papírovou utěrkou a osolte a opepřete.

2. Citron nakrájejte na kolečka a vložte ho do naříznutého pstruha spolu s očištěnými větvičkami kopru.

3. Vrchní stranu ryby nařízněte párkrát křížem a pečte zakápnutou olivovým olejem na pečicím papíru v troubě předehřáté na 180 stupňů 15 minut.

4. Mezitím uvařte přílohové brambory.

5. Rybu a brambory podávejte s rozpuštěným máslem a čerstvou, posekanou petrželovou natí.

Tip: Protože rybí maso je jemné, je třeba nesahat po časově náročných úpravách nebo nepřiměřených teplotách.

Candát v bylinkové strouhance s bramborovým pyré a zeleninou

Bylinková nebo třeba chlebová krusta patří mezi pochoutky. Křupavá konzistence posypu se dokonale hodí k jemnému rybímu masu. Candát je

o ušlechtilý „dravec“ s bílým pevným masem, které je velmi chutné a nemá ani moc kostí. Jako přílohu si můžete dopřát bramborové pyré a nakyslý, mátou provoněný zeleninový salát.

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 50 minut, náročnost: **

Ingredience:

Na rybu:

4 filety candáta

50 g másla

100 g strouhanky

svazek hladkolisté petržele

svazek máty

½ citronu

sůl

olivový olej

Na pyré:

500 g brambor

200 ml vlažné smetany ke šlehání (33 %)

150 g másla

sůl

Na zeleninu:

1 červená cibule

1 červená paprika

½ hlávkového salátu

100 g cherry rajčat

½ citronu

hrst máty

olivový olej

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Filety candáta omyjte, osušte papírovou utěrkou a osolte. Připravte si filety do pekáčku na pečicí papír.

2. Smíchejte rozpuštěné máslo s posekanými bylinami, citronovou šťávou a strouhankou.

3. Směs naneste na filety, zakápněte olivovým olejem a dejte péct do rozehřáté trouby na 180 stupňů na 10 minut.

4. Na pyré dejte vařit osolené brambory, dokud nezměknou, poté k nim přidejte máslo a polovinu smetany. Rozšlehejte a přidejte zbylou smetanu.

5. Do mísy si natrhejte omytý hlávkový salát, přidejte nakrájenou papriku, cibuli a cherry rajčata.

6. Zeleninu zalijte dresinkem z citronové šťávy, soli, pepře a olivového oleje a zasypte čerstvou mátou.

