Květiny krásně ozdobí talíř, ale řadu z nich můžete i sníst. Skvěle vypadají nejen na dortu, ale třeba i na salátu.

Foto: Pixabay

Ze spousty rostlin, které můžete bez problémů sníst, jsme vybrali ty nejčastější. Jednou z prvních rostlin je běžná sedmikráska. Žlutou krásou uchvacuje další obyčejná bylina – pampeliška. Tu můžete sníst za syrova, ale také si z ní připravit sirup, med, víno. Žlutou až oranžovou barvu nabízejí květy měsíčku lékařského. Výrazně aromatické jsou afrikány. Krásnou světle žlutou barvu nabízejí květy pupalky dvouleté.

Často používanými květy jsou ty z černého bezu. Nedoporučuje se omývat, abyste nepřišli o cenný pyl. Připravuje se z nich sirup, suší se pro čaj, obalováním květenství černého bezu se následně smaží takzvaná kosmatice. Jedlé jsou nejen plody patizonu, cukety a tykve, ale také jejich květy. Šťavnaté jsou bílé květy hluchavky bílé, podobně jako květy jetele.

Červenou krásu dodá dezertům třeba pivoňka lékařská a pivoňka křovitá. I tato kouzelná květina je jedlá a do jejích masitých květů se můžete zakousnout. S množstvím ale opatrně. Jedlé jsou i květy růže.

Fialovou barvu můžete dodat pokrmu levandulí, jedlé jsou i květy mateřídoušky, macešky, fialky, chrpy modré. Chutné a aromatické jsou i květy pažitky.

Různobarevnou krásu nabízejí květy lichořeřišnice. Zajímavostí je, že poupata naložená v octě se využívají jako náhrada kaparů.

Jak zacházet s jedlými květy

Nejvhodnější jsou květy těsně před tím, než se rozvinou. V té době mají nejvyšší obsah silic. Květy by se měly opláchnout. Doporučuje se rostliny položit do ledové slané vody. Jedlé květy by měly sloužit v malém množství, pouze jako zpestření jídelníčku.

Pokud by vás zajímalo více informací o jedlých květinách, můžete se třeba podívat do následujících knih: Jana Vlková Kytky k jídlu v receptech i herbáři (Jana Vlková, 2018), Diane Dittmerová Kuchařka z lesů a luk (Knižní klub/Esence, 2018), Diane Steinová Jedlé květy (Volvox Globator, 2013).