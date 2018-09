O pažitce a jejím vlivu na zdraví se příliš nemluví a také se tak trochu ztrácí mezi těmi všemi zahraničními bylinkami. Pažitka je příbuzná s česnekem, jídlům dodává chuť a vitamíny. Snadno dostupná rostlinka se dá pěstovat po celý rok.

Specialista na plísně a jako antibiotikum

Možná ji znáte jako šnytlík, ať už ji nazvete jakkoliv, tahle bylinka je jedno z es, která by si člověk měl dopřávat. Obsahuje nejen vitaminy (A, beta-karoten, vitamín C a E), ale i minerální látky (draslík, vápník, fosfor, hořčík, sodík a železo). V pažitce (lat. Allium schoenoprasum) nechybí ani cholin.

Gill Daviesová ve své knize Bylinky uvádí, že v historii měly sušené svazky pažitky odhánět nemoci a zlo.

Pažitka zahradní, která se na kuchyňské stoly dostává nejčastěji, je vyšlechtěná. Pažitka pobřežní je původem ze Severní Evopy, Ameriky a ze severu Asie.

Využití pažitky pro zdraví

Protože má pažitka cibulovou nebo česnekovou chuť, používá se i na dochucení. Kromě toho můžeme méně solit. Důležitá je její prospěšnost na trávení, prospívá při nechutenství i trávicích problémech. Podle tradičního využití upravuje (kolísavý) krevní tlak a zlepšuje krevní oběh. Kromě antibiotických vlastností pažitky je třeba připočíst i její mírně antiseptický vliv. Jekka McVicarová, kterou Jamie Oliver označuje jako „královnu bylinek”, ve Velké knize o bylinkách (Knižní klub, 2005) zmiňuje, že tuto bylinku znali už 3000 let př. n. l. a v historii se využívala jako protijed a ke zmírnění krvácení.

Obsažený cholin podporuje dobrou náladu a hořčík přispívá ke správné funkci svalů a nervů.

Pažitka v kuchyni

Pažitka se v kuchyni využívá pouze syrová. Aby bylo možno využívat všechny její benefity, přidává se do jídla úplně nakonec. Z rostliny se využívají pouze měkké listy, dřevnaté stonky s květy se dávají pryč. Konzumovat se dají ale i samotné květy, které se aranžují i jako jedlá ozdoba salátů. Pažitka se dá i zamrazit.

Hodí se nejen k máslu, sýru, na brambory, ale i třeba rybám, vejcím, do polévek, k těstovinám nebo třeba jako přísada k masu.

Pěstování pažitky

Pažitka se snadno pěstuje. Stačí zásaditá půda. Časně zjara (únor/březen) se vysévá do skleníku. Venkovní teplotu zvládne už v dubnu. Přímo do půdy se vysévá v květnu.

Když chcete využívat pažitku přes zimu, stačí na podzim přesadit do květináče. I v zimě se pak zalévá, pomáhá zastřihávání. S zálivkou opatrně, spíše častěji. Že potřebuje odpočinek poznáte podle toho, že začne usychat. Uschlé části se tedy odstřihnou a rostlinu dáme na čas do chladu. Když ji vrátíte do tepla, znovu obrazí.

Je třeba také zmínit, že pažitka se dá využívat jako repelent, protože odpuzuje hmyz.

Zařazujete pažitku do vašeho jídelníčku nebo dáváte přednost jiným bylinkám?

Zdroj

https://www.nutridatabaze.cz/potraviny/?id=66#tab-2

Gill Daviesová, Bylinky, Knižní klub v edici Esence, 2016