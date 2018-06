Knihu editorky Claudie Pirasové Culinaria Itálie vydal Slovart už potřetí a stále je po ní velká poptávka. Italská kuchyně totiž všechny fascinuje. Kulinární bichle provádí milovníky po jednotlivých regionech a kromě kulinárních zážitků bere čtenáře na takovou malou dovolenou.

Italská kuchyně podle regionů

Culinaria Itálie provádí jednotlivými regiony, které mají nejen svou velice pestrou historii, ale také charakteristické jídlo, ovlivněné třeba i polohou.

Friuli – Venezia Giulia

Veneto, Venezia

Trentino, Alto Adige

Lombardia

Valle d´Aosta

Piedemonte

Liguria

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio, Roma

Abruzzo, Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilie

Sardegna

Každou kapitolu uvádí jednostránkový text, který provádí a popisuje typické stravovací zvyky související s dalšími okolnostmi. Pak následují podkapitoly, které jsou už odlišné – podle jednotlivých regionů a zvyklostí. Zatímco třeba v regionu Kampánie najdete kapitoly jako Makarony, Rajčata, Mozzarella, ale také Capri, Ve stínu Vesuvu nebo Několik perel na stopce, v Umbrii je to Norcineria, Černé zlato z Norcie. Čočka z Casteluccia, Špaldy, Blaho duševní a tělesné, Perugia – město čokolády, Muzeum vína v Torgianu, Od Orvieta po Montefalco.

Je vidět, že kulinární průvodce vůbec neřeší pouze jednotlivé pokrmy a recepty, ale nabízí k potravinám mnohem více informací. U surovin se dozvíte, jaké se pěstují odrůdy zeleniny a ovoce, jak vypadají jednotlivé druhy těstovin nebo třeba chleba, ale také samozřejmě ryby.

Kniha je doplněna přívalem kouzelných fotografií nejen vlastních jídel, ale také krajiny, rostlin, produktů a řada z nich zobrazuje běžný život.

Editorka knihy, dr. Claudia Piras, v předmluvě říká, že nic takového jako italská kuchyně ve skutečnosti neexistuje. Každý region je totiž tak specifický, že si zaslouží mít vlastní místo. Culinaria Itálie je právě proto jedinečná, že nabízí velmi podrobný přehled jídel a zvyklostí jednotlivých regionů. Vysvětluje, proč se kde která jídla konzumují, nabízí spoustu dalších souvislostí, ať už kulturních nebo třeba historických. Ať už milujete pizzu, rizoto, parmezán nebo další laskominy, samozřejmě v kulinárním průvodci nechybí, stejně tak jako řada dalších receptů, voňavých už na první pohled.

Jak najít kvalitní produkty

Díky tomuto titulu se lépe dokážete orientovat při výběru potravin, snadněji najdete ty kvalitní místo různých náhražek.

Abyste si mohli vybírat jídla podle surovin, nechybí na konci ani rejstřík s italskými i českými názvy receptů.

Jediné, co by se snad dalo této knize vytknout, je poměrně malé písmo, které titul doprovází. Jenže pokud by mělo být větší, potřeboval by mnohem by daleko více stran, než stávajících 380. A i tak je tenhle více než kilový skvostný kulinární průvodce pořádný cvalík.

Malá výtka rozhodně knize příliš neubírá na skvělém provedení, nádherných fotografiích a výborných textech. Získáte nejen přehled o jednotlivých regionech Itálie, ale také načerpáte spoustu inspirace pro vaše vlastní kulinární pokusy.

Vyzkoušet si můžete recept z oblasti Emilia-Romagna, která je známá těstovinami, sýrem Parmigiano Reggiano, parmskou šunkou, ale také šunkou Culatello. Sladký Koláč Barozzi neboli černý koláč s mandlovou náplní. Sassolino můžete nahradit jiným anýzovým likérem.

Torta Barozzi či Torta nera

Na náplň

200 g loupaných mandlí, 4 vejce, 120 g cukru, 100 g kakaového prášku, 3 lžíce instantního espresa v prášku, strouhaná kůra z 1 citronu, 150 ml likéru

Sassolino

Na těsto

150 g hladké mouky, 150 g másla, 70 g cukru, 1 vejce, sůl

Na náplň opražíme a najemno nasekáme mandle. Oddělíme bílky a žloutky. Z bílků ušleháme pevný sníh. Žloutky rozšleháme s cukrem do pěny. Postupně přidáváme kakaový a kávový prášek, citronovou kůru a Sassolino a dobře promícháme. Do hmoty opatrně vmícháme sníh a necháme odpočinout.

Těsto zpracujeme ze všech přísad a dáme 15 minut odpočinout. Dno a okraje vymazané nízké rozevírací formy vyložíme těstem. Těsto by mělo trochu přečnívat přes okraje formy. Naplníme mandlovou směsí a přečnívající okraje přeložíme dovnitř. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 40 minut.