Sezóna medvědího česneku je v plném vrcholu. Nejlepší možností, jak uchovat tuto bylinku i pro následující měsíce, je přichystat z ní pesto. Zjistěte, jak na to a na co si dát pozor, aby se nezkazilo.

Medvědímu česneku (lat. Allium ursinum) říkáme lidově i „lesní česnek“. Cibulovitá rostlina získala název po své typické vůni, která připomíná právě česnek. Rostlinu najdeme hlavně tam, kde je vlhko. Okolo potoků a řek, ve vlhkých lesích. Obvykle začíná růst na začátku dubna, ale nyní je s ohledem na teplé počasí v přírodě už od konce února.

Foto: archiv redakce

Jak poznat medvědí česnek

Nejtypičtějším znakem je česneková vůně, kterou ucítíme, když rukou přejedeme listy. Právě tento znak je důležitý pro odlišení od konvalinky vonné a ocúnu jesenního. Ani jedna z podobných rostlin totiž vůni nemá. Sbíráme listy, které jsou lesklé a vyrůstají samostatně. Oproti tomu listy konvalinky vypadají, že vyrůstají z jednoho základu. Kromě toho jsou matné a tuhé. Listy medvědího česneku obvykle rostou ve větších shlucích. Sbíráme vždy šetrně jednotlivé listy nekvetoucí rostliny.

Co udělat s přinesenými listy medvědího česneku

Přinesené listy je důležité dobře omýt a zbavit je nečistot. Pak je důležité listy nechat důkladně uschnout. Dobře to půjde na plechu nebo podnosu. Variantou je také to, že je naskládáme na utěrku, položíme utěrku, zase listy a tak dál.

Na co si dát pozor při přípravě pesta

Listy bylinky musí být suché, aby se pesto nemělo tendenci kazit. Na základní verzi pesta stačí tři suroviny: medvědí česnek, sůl, rostlinný olej. Oblíbené jsou ale i verze s parmazánem a s ořechy (vlašské ořechy, kešu, lískové ořechy). Zajímavou variantou je i ta s lahůdkovým droždím, kdy je výsledek podobný parmazánové chuti. Vylepšené varianty vydrží jeden až dva týdny, na rozdíl od základní verze, kterou můžeme konzumovat několik měsíců až rok.

Je potřeba, aby rozmixovaná směs pesta byla zakrytá olejem. Kontakt se vzduchem mu neprospívá a kazilo by se. Pesto dáváme do velmi dobře vyčištěné skleničky, mírně s ním klepneme o stůl, aby se ve skleničce srovnalo. Zalijeme olejem tak, aby bylo pesto dobře zakryté. Hrdlo skleničky otřeme. Vydrží tak půl roku až rok. Když pesto odebereme, opět ho zalijeme olejem.

Jak připravit pesto z medvědího česneku

Na jednu dávku potřebujete: 200 g medvědího česneku, 12 g soli, 130 ml kvalitního rostlinného oleje (často se používá panenský olivový), olej na zalití obsahu.

Medvědí česnek nasypeme do mixeru, přidáme sůl a olej a rozmixujeme ho. Někdo používá tyčový mixer, dobře to jde i se stolním mixérem. Variantou je i to, že listy nasekáme nožem najemno.

Pesto urovnáme do skleničky, zalijeme ho vrstvou oleje. Hrdlo skleničky otřeme čistou utěrkou a uzavřeme víčkem. Uchováváme v lednici.