Kapr stále ještě má na našich štědrovečerních stolech své pevné místo. Také chodíte kupovat čerstvého kapra do stánků? Na co si dát pozor, než rybu koupíte?

Foto: Ralphs_Fotos / Pixabay

Sledujte způsob a zázemí prodeje čerstvých kaprů

Pro čerstvého kapra si můžete dojít na trhy, prodávají se před supermarkety. Můžete ho koupit živého, ale i naporcovaného. Při nákupu je dobré kontrolovat datum výroby a stav masa, v případě živých kaprů pak hlídat hygienické podmínky prodeje. U kádí s kapry, ale i u pracovní plochy, kde dochází k zabití a porcování kapra. Při porcování má mít prodejce zdravotní průkaz. Při pochybnostech můžete požádat jeho předložení.

„V obou případech prodeje kaprů mají prodejci povinnost vydat doklad o zaplacení. Pokud vám jej neposkytne, neváhejte a vyžádejte si ho,” upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Hlídejte si, co budete platit

Prodejce má podle občanského zákoníku povinnost spotřebitele předem informovat o způsobu výpočtu celkové ceny zboží, a to včetně všech případných poplatků. Pokud tedy stánek neuvádí, zda je zabití a vykuchání kapra na místě zpoplatněné, je vhodné se doptat, zda tomu tak není. Také doporučujeme ověřit, zda je cena za kus, či na váhu. Při prodeji na váhu je dobré kontrolovat pracovníka, zda váží správným způsobem. Může dojít k situacím, kdy je váha kapra úmyslně navyšována. Typicky je ryba vážena buď v míse se zbytkovou vodou, nebo je nejprve zvážena, pak teprve vykuchána, ovšem spotřebiteli je naúčtována cena i za hlavu a vnitřnosti, které však neobdrží.

Jaká jsou práva z vadného kapra

Z právního hlediska se na kapra, ačkoliv jde o živé zvíře, použijí přiměřeně ustanovení o věcech. I kapr tak může být vadný. V takovém případě jej můžete reklamovat. Reklamace potravin ovšem bývá obtížnější, než je tomu u jiných druhů zboží.

Foto: aranhaverde / Pixabay

„Jasně prokázat, že k případné vadě došlo špatnou manipulací ze strany prodejce, ne ze strany kupujícího, zpravidla bývá u zboží podléhajícímu rychlé zkáze problematické,” vysvětluje Eduarda Hekšová.

Abyste měli co největší šanci uspět s reklamací, doporučujeme uschovat doklad o zaplacení, a reklamaci pokud možno provést co nejdříve po zakoupení, nejlépe hned do druhého dne.

Jak má vypadat zdravý kapr

Zdravého kapra poznáte hned na první pohled. Čerstvá ryba se při odchytu z kádě snaží vysmeknout a uniknout. Čerstvý kapr má čisté a lesklé oči, přirozeně začervenalé žábry, ocasní ploutev do vějířku. Kromě toho je na dotyk v místě svaloviny pružný. Nevoní nepříjemně.

Kaprů je několik druhů a už názvy napovídají, jak se liší. Kapr šupinatý, kapr lysec, kapr hladký, kapr řádkový. Kromě rozdílu na povrchu v šupinách se hodí vědět, že kvalitou masa se víceméně neliší.

Pokud si nejste jisti porcováním, je vhodnější kapra nechat odborně naporcovat ve stánku. Zpracování kapra pro využití v kuchyni si totiž žádná zručnost a znalosti.

Zdroj: dTest, Třeboňský kapr