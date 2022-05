Rajčata jsou součástí řady oblíbených italských pokrmů a patří mezi velmi oblíbené. O to závažnější je zjištění, že téměř třetina konzerv s nasekanými rajčaty, které nechala testovat spotřebitelská organizace dTest, obsahovala rizikové látky. U čtveřice z jedenácti testovaných výrobků laboratorní testy odhalily problémy s mykotoxiny a u několika dalších se našly i pesticidy.

Rajčatové konzervy se do regálů českých obchodů ve větším měřítku na rozdíl od kečupů a rajských protlaků dostaly až s růstem obliby italské kuchyně. Podle italských zvyklostí se i u nás prodávají v několika různých formách. V konzervách spotřebitelé mohou najít rajčata celá loupaná, krájená nebo v podobě jemného pyré. dTest do laboratoří poslal krájená loupaná rajčata v běžné i biokvalitě nakoupená především v obchodních řetězcích.

Testy se nejprve zaměřily na přítomnost jedovatých produktů metabolismu plísní rodu Alternaria a odhalily přítomnost kyseliny tenuazonové a mykotoxinu alternariol. Kyselina tenuazonová se objevila ve všech testovaných vzorcích od koncentrace 19 µg/kg u značky NaturFarm až po více než dvacetinásobných 490 µg/kg u Happy Frucht. Bezpečná denní dávka kyseliny tenuazonové přitom činí 1,5 µg na kilogram tělesné váhy, což u průměrného 70kilového strávníka představuje 105 µg.

„V takovém případě by u značky Happy Frucht k naplnění denní bezpečné hladiny stačila jen půlka jednoho balení,“ uvedla znepokojivé zjištění šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová a dodala, že u výrobků Lidl/Freshona Chopped Tomatoes in Tomato Juice a dmBio Tomaten Stücke Natur by bezpečnou dávku naplnily necelé dvě konzervy.