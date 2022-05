Život je těžký. Jediné, co ženy ještě drží nad vodou, je čokoláda…

V jedné zapadlé londýnské cukrárně se scházejí čtyři přítelkyně, aby si navzájem vylily srdce a nasytily se čokoládou. Každá ji potřebuje, i když z různých důvodů. Hlavní hrdinka Lucy je kapku plnoštíhlá, má proradného skoropřítele, podřadnou práci a ve stresu sklony k bulimii. Autumn je příliš plachá samotářka, co pracuje v centru s problémovou mládeží – ale její bratr by sám nějakou terapii potřeboval. Krásná Chantal má všechno na světě, kromě zájmu svého manžela. Nezbývá než hledat povyražení jinde. A Nadia se vzdala kariéry pro rodinu, ale manžel se propadá do takových problémů, o kterých se stydí říct i kamarádkám…

Lucyiny kapitoly jsou vyprávěné z jejího úhlu pohledu a jsou hodně vtipné, mnohem ironičtější než v Slunečných dnech (i když tam měla hrdinka dost větší problémy). Kapitoly ostatních přítelkyň jsou v 3. osobě a už moc k smíchu nejsou. Jako by tu na sto procent platilo pravidlo, že když má být líp, musí se situace nejdřív zhoršit. Neuvěřitelné trapasy Lucy Lombardové k pobavení se tu tak střídají se soukromými dramaty. Je tu znát ten kontrast – Lucyiny pseudoproblémky versus opravdové starosti, kdy je v sázce manželství, nebo dokonce vězení. Na oddechovou ženskou literaturu překvapivě vážné tóny.

Ale potrhlá Lucy a její šílená dobrodružství válcují všechny smutky a vy jste čím dál víc napnuté, jaké další veletoče se stanou v příští kapitole – a doufáte, že trápení přítelkyň se konečně obrátí k lepšímu. Protože tady platí velké moudro – muži jsou fajn a čokoláda je hříšné potěšení, ale opravdové kamarádky, to je ten pravý dar z nebes.

Knížky Carol Matthewsové se sice řadí mezi romantickou literaturu, nejsou ale žádné limonády. Hrdinky mají naloženo dost problémů, ale je jen na nich posunout se dál, najít sebevědomí nebo sílu dát si život zas do pořádku. Ne všechny konce musejí být křečovitě šťastné, důležité je najít svůj směr.

Originál: The Chocolate lover´s Club, 2007, překlad: Lucie Libovická, vydal: Cosmopolis, 2022, 333 stran