Carola Loveringová je autorkou psychologického napínavého románu Třetí polovička, kterou koncem roku 2021 vydalo nakladatelství Cosmopolis. Hlavní roli hrají intriky, ale záleží na tom, ze které strany je takové chování možné očekávat.

Skye Starlingovou požádá její přítel Burke o ruku a vypadá to na velmi vášnivý oboustranný vztah plný lásky. Jenže vše není tak sluncem prozářené, jak by se mohlo zdát na první pohled. Vadou na tom není jen její choroba, ale i minulost, která o sobě dává vědět vší silou. Kdo to s kým myslí dobře a kdo chce druhému ublížit?

Originální název knihy Třetí polovička zní Too Good to Be True, tedy Příliš dobré, než aby to byla pravda, což naznačuje, že úvodní idylka ani zdaleka idylkou nebude. V případě tohoto románu se nejedná o drsný thriller, spíše o psychologický román. V průběhu příběhu se seznamujeme s jednotlivými postavami a jejich charaktery a jak se ukazuje, někdo toho skrývá mnohem víc, než by se slušelo.

Třetí polovička je vyprávěna z pohledu Skye, Burka a jeho manželky Heather. Díky tomu můžeme odhalovat jednotlivé vazby a jejich dávné příběhy a zajímavou minulost. A že u každého z nich je co odhalovat. Právě proto vás nejspíš nebude žádná z nich nudit. Skye trpí obsedantně-kompulzivní poruchou, což jí do života přináší značné problémy. A rodinné peníze jí příliš nepomáhají. Burke se zdá být milujícím partnerem, který píše deník pro svého terapeuta, plný zajímavých informací. A pak je tu Heather, která už si za svůj život prošla řadou zatěžkávajících zkoušek.

Třetí polovička je oddechovým románem, který je sice napínavý, ale možná ne tolik, jak byste si podle obálky představovali. Nejspíš ale nebudete litovat, že jste si knihu pořídili. Oceníte odsýpající příběh, zajímavé charaktery i napětí vytvářené pečlivě budovanou nejistotou. Autorčiným postavám nechybí schopnost manipulace a intrik.

Americká autorka Carola Lovering je autorkou románů Tell Me Lies, Too Good to Be True (Třetí polovička) a chystaného Can’t Look Away. Píše pro magazíny, jako je New York Magazine, W Magazine, National Geographic, Outside a Yoga Journal. Román Tell Me Lies adaptuje televizní stanice Hulu jako televizní seriál.

Nakladatel: Cosmopolis/Grada, originál: Too Good to Be True (2021), překlad Kateřina Prešlová, 368 str.