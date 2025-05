Z téhle knihy budete možná dost zmatení. Inzerují ji jako gay romanci od známé/ho autora/ky gay romancí, ale většinu knihy je to jen příběh dvou gayů, co existují vedle sebe…

Sam vede pobočku řetězce s koupelnami a má rád své celkem neschopné zaměstnance. Ale těm prodávání postelí a koupelen moc nejde, a tak si ho zavolá Velký šéf Jonathan do Londýna, aby ho vyhodil a nahradil někým kompetentnějším. Sam se ale zraní a v nemocnici zkusí sehrát amnézii s mlhavým plánem, že tím získá čas. Čas na to, zpracovat Jonathana, aby mu dal ještě šanci a nevyhazoval tu hromadu neschopných, ale fajn lidí. Nakonec se to vyvrbí tak, že Jonathan ho z pocitu povinnosti vezme k sobě do velkého domu, aby sledoval, jestli ten idiot neumře na otřes mozku.

Pokud čekáte nějakou romantiku, když už jsou dva lidi zavření v jednom domě a donucení spolu vycházet, čekáte marně. Jonathan je upjatý workoholik a Sam je sice sympatický a na každém vidí to lepší, ale pořád hrozně lže. Není mezi nimi žádná chemie, a co hůř, Jonathan Samovi tyká, ale on jemu coby svému šéfovi až do půlky knihy vyká, což je úplně nejpraštěnější a spolehlivě to zabíjí jakékoli emoce. Nebo ne?

Je pravda, že Sam donutí Jonathana oslavit pro jeho praštěnou rodinu vánoce, a ten bručoun díky tomu ukáže trochu víc lidskosti než obvykle.

Připouštím, že druhá část byla malinko lepší, zvlášť když čtenáři konečně dostali náznak, že se Sam Jonathanovi líbí. A taky že má Jonathan vážné socializační a komunikační problémy. Mírně řečeno. Ten chlap je vážně šíleně uzavřený, až nechápete, kde bere Sam tu trpělivost snažit se ho znovu a znovu pochopit (a zcivilizovat). Asi to bude tím otřesem mozku, protože objektivně nevidíte jediný důvod, proč by se měl zamilovat do někoho, komu ještě nedávno v duchu říkat Kretén.

„10 věcí, které se nikdy nestaly“ je dost zvláštní romance o hodně složitých lidech, která z nás možná v závěru vymáčkne pár slz, ale stále si myslím, že „Kandidát na přítele“ byl mnohem lepší a vtipnější, i když místo předstírané amnézie použil jiné klišé, předstíraný vztah.

Originál: 10 things that never happned, překlad: Nicolle Knapová, vydal: Dobrovský, 2025, 378 stran