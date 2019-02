Kdo nikdy nezažil pravý výlet na vodu – kanoe, stan a hospoda – ten knížku Tři muži ve člunu jsou zpět Tomáše Klimka asi těžko pochopí. Pro ostatní bude připomenutím si celé té trampské pohody, léta a krásy českých řek (a pobřežních stravovacích zařízení).

Souběžně s tím si připomene i literární klasiku Tři muži ve člunu od Jerome Klapky Jerome, na kterou zde autor odkazuje – nejen nadneseným stylem a námětem, ale i názvy kapitol a četnými odbočkami od tématu. Zkrátka tady nejsou tři muži, ale čtyři, a člun jsou vlastně dvě kánoe, a Temže se změnila v Lužnici, ale humor zůstal stejný. Tak se můžeme dozvědět, jak náročné je někdy dostat se městskou hromadnou na místo určení, jak naučit dítě lyžovat nebo jak složit cestovní vařič. Potvrdí se vám, jaké typy lidí můžete potkat na českých řekách (a možná se mezi kategoriemi poznáte), vzpomenete si na vlastní zážitky s chrápajícím spolucestujících, a protože Klapkův román byl původně cestopis, i tady se lehce vzděláte ohledně míjející krajiny.

Připouštím, že mé zážitky účastníka tzv. „dětské vody“ tedy letní variace filmu S tebou mě baví svět, obsahovala mnohem více alkoholu a mnohem méně filozofie, než je tomu v tomto vyprávění, každá vodácká parta to holt má nastavené jinak. V každé by určitě našli spoustu vlastních veselých historek, jen mít někoho, kdo by to hodil na papír. Tomáš Klimek měl zkrátka odvahu výzvu přijmout. Víc takových!

Vydal: Grada, 2018, pod značkou Cosmopolis, 176 stran