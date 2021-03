Šéf a jeho sekretářka, oblíbená variace tentokrát z Jihoafrické republiky a ve velmi komediálním duchu…

Oblíbená autorka humoristických romancí se v této knize obula do známého klišé zlý šéf – ubohá sekretářka. Ne že by ho obrátila, ale namáčkla do něj tolik groteskních situací, až se budete smát nahlas.

Poppy je smolařka, které se drama lepí na paty. Snaží se uspět jako herečka, ale moc jí to nevychází. A tak když najde inzerát na sekretářku, právě takovou, jakou zrovna hrála v nějaké příšerné telenovele, bere to jako znamení. Doris Grangerová je pro ni prostě jen role a detaily, jako je přepojování telefonů, to se naučí za pochodu…

Ryan Stark má pověst ďábla, je to workoholik, který už vyhodil a rozplakal tolik asistentek… Sám nechápe, proč se rozhodl tu nemožnou ženskou zaměstnat. Asi ze soucitu. Ale od té doby, co mu provádí všechny ty šílenosti, jako je záchrana holuba nebo cvičná evakuace budovy, je jeho život o trošku snesitelnější…

Neskutečně jsem se bavila. Poppy je totální číslo, její šílené nápady a to, jak zabředává do svých vlastních lží, byly k popukání. A samozřejmě chudák pan Stark, který nechápe, jak ho může někdo jako ona zároveň iritovat i přitahovat…

Ryan je typický hrdina romancí tohoto druhu – na povrchu nepřístupný, ale uvnitř bojující s vlastními emocemi. Tady má navíc na krku třináctiletou neteř, které vůbec nerozumí, a stále nezpracoval ztrátu své sestry. Prostě chlap. A ještě bojuje s přitažlivostí k té nesnesitelné osobě, což se navenek projevuje naprostým šílenstvím a nevyrovnaností. A vyvolává to další veselé scénky…

Klasické schéma protikladů, co se přitahují, pan „Mám vše pod kontrolou“ versus rozevlátá Kalamity Jane, je tady dovedeno k naprosté dokonalosti. Kýčovitý závěr už vám nemůže nijak pokazit ten úsměv na tváři, který v téhle době tolik potřebujeme…

Originál: Love you, love you not, 2019, překlad: Šárka Králíková, vydal: Dobrovský, 2020, 401 stran