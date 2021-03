Především okolo velikonočních svátků míváme dostatek vajec, ale inspirace na jejich využití je potřeba i během roku. Kuchař Martin Škoda, který se ve spolupráci s PENNY už třetím rokem věnuje receptům z potravin, vytvořil tři zajímavé recepty na využití vařených vajec.

Martin Škoda, Foto: Penny

Vejce ve sladkokyselém nálevu s červenou řepou a cibulí

4 porce | příprava: 10 minut | vaření: 5 minut | marinování: alespoň 4 hodiny

6–10 vajec, vařených natvrdo

NA NÁLEV:

400 ml vody

200 ml octa

4 lžíce krupicového cukru

2 lžíce soli

1 lžička kuliček černého pepře

3 bobkové listy

6 kuliček nového koření

snítka čerstvého kopru

2 červené řepy, oloupané,

nakrájené na kousky

1 červená cibule, oloupaná,

nakrájená na tenké plátky

Foto: Penny

K PODÁVÁNÍ:

sůl a pepř

majonéza nebo smetanový dip

snítky kopru

pečivo

Do hrnce dejte vodu, ocet, cukr, sůl, všechno koření, přidejte řepu, cibuli a vše krátce povařte. Nálev nechte trochu vychladnout. Oloupaná vejce vložte do přiměřeně velké nádoby s uzávěrem a zalijte je nálevem. Nádobu zavřete a vejce v ní nechte marinovat aspoň 4 hodiny v lednici, radši ale několik dnů. Pak vejce vyndejte, podélně rozpůlená rozdělte na talíře, kam přidejte z marinády i červenou řepu a cibuli. Mírně osolte a opepřete. Podávejte s majonézou či dipem, koprem a pečivem.

Smetanový hrášek s máslovými bramborami a vejcem

5 porcí | příprava: 25 minut | vaření: 40 minut

Foto: Penny

Na hrášek:

50 g hladké mouky

50 g másla

300 ml mléka

500 ml vývaru

250 ml smetany na vaření

1 lžíce krupicového cukru

1 lžíce octa

500 g hrášku, čerstvého nebo mraženého

sůl a pepř

½ lžičky mletého muškátového oříšku

1 kg malých nových brambor

60 g másla na omaštění brambor

K podávání:

5 vajec natvrdo, ohřátých před podáváním a pak oloupaných a rozpůlených

5 nožiček párků, nakrájených na kousky

2 lžíce rostlinného oleje

Nasypte do hrnce mouku a zahřívejte, jakmile se rozvoní, přidejte máslo a vymíchejte jíšku. Přilévejte postupně a za stálého míchání mléko a vývar a nechte probublávat aspoň 40 minut, aby se mouka provařila. Pak přilijte smetanu. Do rendlíku vsypte cukr a nechte ho zkaramelizovat. Cukr nechte v rendlíku rozpustit na karamel, přilijte k němu ocet a nechte vyvařit na třetinu původního objemu. Mezitím vsypte do omáčky z jíšky hrášek a nechte lehce provařit. Osolte, opepřete, ochuťte rozvarem z cukru a octa a přisypte muškátový oříšek. Mezitím vydrhněte a uvařte brambory, slijte je, rozpulte, promíchejte v misce s máslem a osolte. Zahuštěný hrášek rozdělte do misek nebo talířů. Přidejte máslové brambory a vejce. Pokud by vám scházelo maso, opečte si na oleji párky. Můžete ozdobit nasekanou pažitkou či petrželkou.

Salát z nových brambor s vejci, okurkami, sýrem a dresinkem

4 porce | příprava: 10 minut | vaření: 15 minut | pečení: 25 minut

Foto: Penny

Na brambory:

1 kg menších nových brambor

sůl a čerstvě mletý pepř

3 lžíce oleje

80 g vyzrálého tvrdého sýru, např. Gran Moravia, nastrouhaného

Na dresink:

5 lžic oleje

2–3 lžíce vinného octa

1 lžíce tekutého medu

1 lžíce hrubozrnné hořčice

1 lžička dijonské hořčice

10 malých okurek (kornišonů), nakrájených

1 lžíce malých kaparů, nakrájených

5 vajec natvrdo, oloupaných a nakrájených na kousky

svazek jarní cibulky, nakrájený na tenká kolečka

petrželka, nasekaná

pažitka, nasekaná

Uvařte brambory ve slupce v dobře osolené vodě – nikoliv doměkka, ale těsně před dovařením. Slijte je, nechte trochu vychladnout a přepulte je. Předehřejte troubu na 230 °C. Na plech vyložený pečicím papírem brambory rozprostřete, osolte je, opepřete, zakápněte olejem a pečte v troubě, až zezlátnou a budou křupavé. Nakonec je posypte sýrem a dopékejte, až se sýr rozpustí. Brambory můžete samozřejmě opéct také na grilu. Nemusíte je ani předem vařit, ale syrové se budou péct nejméně 25 minut. Zatímco se brambory pečou, dejte se do dresinku. Smíchejte v misce olej, ocet, med a obě hořčice dohladka. Pak přidejte okurky, kapary, vejce, jarní cibulku a bylinky. Vše opatrně promíchejte a dochuťte solí a pepřem. Podávejte k bramborám.

Zdroj: Penny