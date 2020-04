Další várka receptů ve spolupráci s Akademií kvality. Jídla jsou nejen chutná, ale i plná bílkovin, vitaminů a minerálů.

Palačinky s dušenými jablky

Palačinky tak trochu jako jablečný závin. Jablka ve sklepě už možná nejsou v ideální kondici, ale stále skvěle chutnají. Když jim trochu pomůžete, můžete vytvořit skvělý pokrm. Když mu dodáte další kvalitní ingredience, budete mlaskat blahem.

Počet porcí: 4, doba přípravy: 25 minut, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

Na palačinky:

400 ml vlažného mléka

200 g hladké mouky

2 vejce

1 vanilinový cukr

špetka soli

slunečnicový olej na smažení

Na jablka:

400 g jablek

50 g másla

80 g cukru krupice

1 lžíce rumu

½ lžičky mleté skořice

šťáva z 1 citronu

K podávání:

hrst vlašských ořechů

100 ml bílého jogurtu

Postup:

1. Umytá jablka oloupejte a nakrájejte na kostky.

2. V hrnci rozpusťte máslo, přidejte jablka, cukr a citronovou šťávu a duste zhruba 10 minut přiklopené, dokud jablka nezměknou.

3. Odklopte a přidejte skořici a rum. Směs vařte na mírném plamenu.

4. Na palačinky smíchejte mouku, mléko, vejce a sůl s cukrem.

5. Rozpalte olej a po naběračkách smažte palačinky z obou stran.

6. Podávejte s dušenými jablky, jogurtem a vlašskými ořechy.

Tip: Do palačinek použijte třeba větší vejce, která jsou od starších slepic. Pokud si ale budete připravovat vejce naměkko, na hniličku apod., dejte přednost těm nejmenším – od mladších nosnic. Podle chovatelů bývají nejkvalitnější, proto si na nich více pochutnáte a také získáte více živin.

Pórkový krém se ztraceným vejcem

Pórek se u nás nevyužívá příliš často. Tahle aromatická rostlinka obsahuje řadu vitaminů (A, C, E

a betakaroten), minerálů a antioxidantů. Nejenže má málo kalorií, ale také podporuje trávení a imunitu. Do polévky je dobré použít i zelené konce, které jsou bohatší na vitaminy než bílý střed.

Počet porcí: 4, doba přípravy: 35 minut, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

1 velký pórek

2 velké brambory

600 ml zeleninového vývaru

1 cibule

100 g másla

150 ml smetany ke šlehání 33 %

sůl

čerstvě mletý pepř

Ztracená vejce:

4 vejce

4 lžíce octa

Postup:

1. Na rozpuštěném másle restujte pokrájenou cibuli, brambory a pórek, dokud zelenina nezměkne.

2. Zalijte vývarem a vařte zhruba 20 minut.

3. Rozmixujte dohladka a osolte a opepřete dle chuti.

4. Podávejte se ztraceným vejcem, které připravíte ve vodním víru vroucí vody se lžící octa.

Tip: Důležité je sledovat nejen informace na obalu vajec, ale i na skořápce. Jsou totiž rozdílné.

Vejce v housce

Vejce v housce představuje malé překvapení. Plná sýra, slaniny, vajec, bylinek a smetany. Příprava může být i malou rodinnou zábavou.

Počet porcí: 4, doba přípravy: 30 minut, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

4 housky

4 vejce

2 lžíce smetany ke šlehání 33 %

100 g nastrouhaného extra tvrdého sýru (Gran Moravia)

100 g kvalitní slaniny

máslo

hrst čerstvé pažitky

hrst čerstvé hladkolisté petržele

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Troubu předehřejte na 170 stupňů.

2. Houskám odkrojte vršky a spodní části vydlabejte.

3. Do každé z housek nasypte sýr, rozklepněte celé vejce a zakápněte smetanou.

4. Takto připravené houstičky zasypte pokrájenou slaninou, osolte, opepřete a dejte péct.

5. Pečte cca 15 minut a pak ještě dalších 5 minut s přiklopenými vršky.

6. Podávejte s nasekanými čerstvými bylinkami.

Snídaňový trhaný toast

Sladká snídaně může představovat právě tenhle trhaný toast. Základem je celozrnný toastový chléb, bohatý na vlákninu, a doplněný do oblíbenou marmeládu.

Počet porcí: 6, doba přípravy: 60 minut, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

600 g celozrnného toastového chleba

400 ml mléka

400 g oblíbené marmelády/džemu

150 g mražených jahod

4 vejce

60 g cukru moučka

1 lžička vanilkového extraktu

K podávání:

100 ml bílého jogurtu

Postup:

1. Troubu předehřejte na 180 stupňů.

2. Toastový chléb nakrájejte na kostičky, zalijte ho mlékem a přidejte vejce, cukr a vanilkový extrakt.

3. Směs promíchejte, přidejte k ní marmeládu nebo džem a ozdobte jahodami.

4. Nechte 10 minut uležet a poté dejte do trouby péct na cca 40 minut.

5. Podávejte s bílým jogurtem.

Tip: Také toastový chléb má řadu možností, vyrábí se i v celozrnné variantě, která prospívá zažívání.

Jogurtové nejen velikonoční košíčky

Tyhle košíčky jsou ideální na Velikonoce, ale budou chutnat i kdykoliv jindy. S jogurtem jsou tyhle „muffiny“ božsky vláčné.

Počet porcí: 12, doba přípravy: 45 minut, náročnost: **

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

Na košíčky:

400 g hladké mouky

2 vejce

150 g bílého jogurtu

300 ml mléka

1 vanilkový cukr

100 g cukru krupice

1 prášek do pečiva

100 ml slunečnicového oleje

Na krém:

75 g změklého másla

160 g žervé

1 lžička vanilkového extraktu

300 g cukru moučka

K podávání:

čokoládová vajíčka na ozdobení

papírové košíčky

Postup:

1. Máslo našlehejte, přidejte k němu žervé opět trochu prošlehejte a pomalu přidejte moučkový cukr. Nakonec přidejte extrakt a nechte takto připravený krém v lednici.

2. Do mísy nasypte mouku a cukry, přidejte vejce, mléko a olej a promíchejte do hladké směsi.

3. Přidejte jogurt a prášek do pečiva.

4. Těsto vrstvěte do papírových košíčků těsně pod okraj a dejte péct zhruba na 20 minut do trouby předehřáté na 180 stupňů.

5. Po upečení nechte vychladnout a ozdobte krémem a čokoládovými vajíčky.

Tip: Kvalitní jogurty jsou skvělou zásobárnou bílkovin, vápníku a fosforu, ale také vitaminů, zejména ze skupiny B a významných stopových prvků?

Špekové knedlíky

Špekové knedlíky jsou možností, jak využít starší rohlíky. Knedlíky se dají připravit i z libovější slaniny a se sladkokyselým zelím představují skvělou kombinaci doplněnou vitamíny.

Počet porcí: 6, doba přípravy: 50 minut, náročnost: **

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

10 den starých rohlíků

350 g slaniny

3 vejce

350 ml mléka

120 g polohrubé mouky

muškátový oříšek

hrst mladých kopřiv (nebo petrželka)

sůl

čerstvě mletý pepř

slunečnicový olej

K podávání:

kysané červené zelí k podávání

osmažená cibulka k podávání

Postup:

1. Pečivo a slaninu nakrájejte na kostičky.

2. Přesypte do mísy, přilijte mléko, rozšlehaná vejce a ochuťte muškátovým oříškem, solí

a pepřem.

3. K směsi přihoďte posekané kopřivy a zasypte moukou.

4. Mokrýma rukama tvarujte knedlíky a ty vařte v osolené vroucí vodě cca 25 minut.

5. Hotové knedlíky propíchněte vidličkou a podávejte se zelím a osmaženou cibulkou.

Tip: Čerstvou slaninu poznáte podle vůně a barvy. Měla by mít jasně růžovou barvu a bílý, popřípadě nažloutlý tuk.