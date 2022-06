Sezóna rebarbory je v plném proudu. Není dlouhá, ale když ji využijete, budete nadšeni. Rebarbora neboli reveň je zelenina, která se v kuchyni se využívá většinou do koláčů. Můžete si ale připravit i rebarborové chutney nebo lahodný sirup.

Rebarbora neboli reveň skvěle chutná, ale navíc obsahuje spoustu prospěšných látek. Je výborným zdrojem vitamínů skupiny B (niacin, kyselina pantotenová a kyselina listová), ale také minerálních látek, jako je vápník, draslík, mangan. Rebarbora obsahuje množství kyseliny jablečné a citronové, ale překvapivě málo vitaminu C. Rostlina je také zásobárnou vlákniny, což organismu pomáhá při zácpě. Zbavuje tělo škodlivin a dodává sílu pokožce, nervům, vlasům i kostem. V rostlině najdeme ale také vysoké množství kyseliny šťavelové. Čím je rostlina starší, tím je obsah vyšší. Ve střední Evropě se proto nedoporučuje konzumovat reveňové řapíky od druhé poloviny června. Vhodné je tuto zeleninu jíst společně s mléčnými výrobky. Kombinujte ji s jinou zeleninou nebo s ovocem. Čerstvou ji spotřebujte co nejdříve, v chladu vydrží přibližně dva dny,

Rebarborové chutney

500 g rebarbory, 200 g cibule, 300 g jablek, 300 g sušeného ovoce (švestky, brusinky, rozinky), 300 ml vinného octa, 300 g třtinového cukru, 50 g strouhaného zázvoru, 2 stroužky česneku, hrst kuliček hořčičného semínka, pár kuliček pepře, kůra z citronu, špetka kari koření, špetka soli

Pokrájenou cibuli na kostičky a nastrouhaný zázvor lehce osmažte, zalijte vinným octem a vše společně povařte alespoň 5 minut, aby ocet vyčpěl. Poté do směsi přidejte všechny vypsané suroviny kromě rebarbory a vařte dalších 10 minut. Nakonec přidejte rebarboru rozkrájenou na menší kousky, nastrouhejte trochu citronové kůry, promíchejte a směs vařte ještě 10 minut, klidně i déle.

Hotové chutney dochuťte, přendejte do zavařovacích sklenic, vychlaďte v lednici a podávejte třeba nečekané návštěvě. Chutney se skvěle hodí k tvrdým sýrům, grilovanému masu, topinkám i jako „dip“ k zelenině.

Rebarborový sirup

700 g rebarbory, 1 l vody, 4 lžíce medu, šťáva z citronu, máta

Rebarboru omyjte, očistěte a nakrájejte na kostky. Do hrnce vlijte vodu, přiveďte k varu, vsypte rebarboru a povařte do úplného změknutí, zhruba 10–15 minut. Poté směs rozmixujte, přeceďte, přidejte med a citronovou šťávu. Nalijte do lahve a dejte do lednice vychladnout.

Pro přípravu limonády nasypte do sklenice kostky ledu, přelijte sirupem podle chuti a nařeďte sodovkou. Na závěr ozdobte lístkem máty, kolečkem citronu a podávejte.

Kam pro rebarboru

Během sklizně, která trvá od konce května nejdéle do konce června, seženete rebarboru téměř na každém kroku. Určitě ale stojí za to zaměřit se na kvalitu. Tu vám zaručí produkty ekologického zemědělství – v supermarketech je poznáte podle označení logy biolistu či biozebry. Mimo obchodů můžete bioprodukty nakoupit také na ekofarmách. Na stránkách kamprobio.cz a lovime.bio pomocí interaktivních mapiček snadno vyhledáte, která se nachází ve vašem okolí a co aktuálně nabízí.

