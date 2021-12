Nemají strávníci ve vaší rodině rádi rybí polévku a chcete jim tentokrát vyhovět a připravit něco jiného? Můžete vyzkoušet třeba naše slavnostní podoby houbové polévky a zelňačky.

Houbová polévka, která osvěží vánoční tabuli

200 g brambor, dvě hrsti sušených hub, 1 ks petržele, 1 ks cibule, čtvrtku celeru, máslo v kvalitě, hladkou mouku, smetanu, asi 1,5 l vody, kmín, sůl

Doporučujeme začít s přípravou vývaru. Nejprve si očistěte a najemno nakrájejte zeleninu. Houby poduste na másle se špetkou kmínu. K nim přidejte zeleninu, kterou také krátce orestujte a celou směs zalijte vodou. Ze zbylého másla si vytvořte jíšku. Na menším plameni v malém hrnci rozehřejte máslo a postupně přidávejte mouku. Doporučujeme ji udělat tak hustou, jak hustou chcete polévku. K jíšce nakonec přidejte smetanu a vše promíchejte, dokud se suroviny nespojí a hmota nezhoustne. Poté přidejte k vývaru a vše znovu důkladně zamíchejte, aby se ingredience spojily. Na závěr dochuťte.

Zelňačka i na štědrovečerním stole

asi 350-400 g bio kysaného zelí, 250 g brambor, 100 g másla, 120 g hladké mouky, 1 ks cibule, větší 400 g klobásy dle preferencí, asi 250 ml mléka, 100 g zakysané smetany, sůl, kmín a pepř v bio kvalitě na dochucení

Začněte s přípravou zelí, které nejprve sceďte a překrájejte na středně velké kusy. Poté ho dejte do hrnce, zalijte asi 2 litry vody a vařte doměkka. Mezitím si připravte brambory, které nakrájejte na drobné kostičky. Ty vložte do jiného hrnce, zalijte vodou, přidejte sůl a kmín a vařte asi čtvrt hodiny také doměkka. Zatímco se budou vařit, připravte světlou jíšku. Tu lehce vmíchejte do zelí a společně ještě povařte. Ke směsi následně vložte vařené brambory, nasekanou cibuli, kolečka opečené klobásy, a nakonec vše zalijte mlékem a znovu povařte. Na závěr dochuťte.

TIP: Kvalitní bio zelí nabízí například Kurkovy bedýnky. Pěstují široké spektrum bio zeleniny a bio ovoce, a to vše bez použití pesticidů nebo průmyslových hnojiv – čistě na přírodní bázi. Svou produkci rozvážejí do několika krajů po celé České republice.

Nejen recept, význam má i původ surovin

Než se ale pustíte do přípravy, promyslete si ingredience, ze kterých chcete polévku připravit. Doporučujeme volit kvalitní, sezónní potraviny, ideálně od lokálních biofarmářů, kteří vše produkují v souladu s přírodou. Nemusíte se ale bát, že byste kvůli nákupu museli ve vánočním shonu vážit cestu na ekofarmu. Velká část z nich totiž v dnešní době běžně nabízí svoje produkty prostřednictví e-shopů či faremních bedýnek. Kvalitní bioprodukci dnes již seženete také v supermarketu. Zde si ale dejte pozor, aby potraviny nesly označení logem biolistu nebo biozebry.