Jiří Holub napsal báječnou dětskou knihu, která vůbec není pouze pro děti. Jako audiokniha dostává další rozměr, Jaroslav Plesl jako hlas titulu Vzpoura strašidel / Kristýna se (ne)v(z)dává byl skvělou volbou.

Vzpouru strašidel znovu vydalo, tentokrát s pokračováním Kristýna se (ne)v(z)dává, v roce 2020 Nakladatelství JaS. Nyní jsme se dočkali titulu v podobě audioknihy, kterou načetl Jaroslav Plesl pod režijním vedením Jitky Škápíkové.

A kam vás vyprávění zavede? Na zámku Červená Lhota dělá kastelána bývalý baletní mistr Pivoňka, což není jedinou neobvyklou záležitostí. Dějí se tam totiž neuvěřitelné věci. Jako každý pořádný zámek, žijí na Červené Lhotě strašidla. Ovšem po příjezdu Josefa Kroupy z Úřadu pro potírání nadpřirozených jevů to s jejich osudem vypadá nahnutě. A to se týká i samotného kastelána. Skupinka duchů svou situaci ale nehodlá vzdát. Potom se ale stane něco neuvěřitelného.

V druhém díle příběhu na postavy čekají nová dobrodružství, která je zavedou do Prahy, kde ovšem věci neprobíhají tak, jak by si představovali.

„Nesmírně vtipná kniha plná nadsázky a duchařiny, která namísto strachu vyvolává smích. A pokud se mnou sdílíte zálibu v historii, troufám si tvrdit, že si poslech užijete stejně jako vaše děti,“ řekl o knize Jaroslav Plesl.

V případě Jaroslava Plesla je příjemným zvykem vždy slyšet skvělé vyprávění, ale tohle je vyloženě koncert. Každé z postav věnoval speciální hlasovou podobu, takže i když je v příběhu hodně postav, na všechny zcela stačí jeden interpret. Každý z příběhů má zhruba dvě hodiny a garantuji vám, že nebudete mít zájem odcházet a budete se naplno věnovat poslechu. Protože speciálně v případě první novely zkrátka nemůžete dělat nic jiného, než zůstat jako přikovaní k poslechu, nejspíš u toho budete i vybuchovat smíchy. Pokud si potřebujete zlepšit náladu, není lepší výběr než právě tato audiokniha.

Jaroslav Plesl namluvil audioknihu naprosto jedinečně. Foto: OneHotBook

Ukázku z audioknihy si můžete poslechout.

Příběh mě trochu vrátil do dětství, kdy jsem si připomněla knihu Václava Čtvrtka Pohádková muzika. I ta se odehrává na zámku a nechybí nadpřirozeno. Ale zpátky k titulu Vzpoura strašidel / Kristýna se (ne)v(z)dává. Audiokniha má i nádhernou knižní podobu, kterou v roce 2020 vydalo nakladatelství JaS. Uniknout by vám neměla už pro úžasné ilustrace Juraje Mrtišky, které báječně vystihují oba příběhy.

Autor, Jiří Holub, dlouho působil jako kastelán na zámku Hrubý Rohozec, nyní ho čeká nové období na hradě a zámku Frýdlant. Jak jsme si zvykli u jeho předchozích titulů, které sice mohou být pro děti, ale pokud se dostanou do rukou rodičům, nejspíš už je neodloží. I to je případ knihy Vzpoura strašidel / Kristýna se (ne)v(z)dává. Autorovy knihy (Kolik váží Matylda, Jak se zbavit Mstivý Soni,…) jsou vtipné, někdy trochu šokující, milují je děti i dospělí.

Podle spisovatelova instagramu to vypadá, že Jiří Holub a Jaroslav Plesl začali kout pikle na další spolupráci. Budeme se těšit, jaká paráda z toho zase vznikne.

Vydavatel: OneHotBook, 2021, formát: 1x CD mp3, délka nahrávky: 4 hodiny 2 minuty, namluvil Jaroslav Plesl, režie: Jitka Škápíková.