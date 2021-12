Co všechno by nemělo na svahu chybět žádnému lyžaři, pokud si chce zimní radovánky užít bez nepříjemností, ať už zdravotních, technických i těch mezilidských? Česká lyžařská reprezentantka Martina Dubovská se s námi podělila o pár rad a tipů, jak se na sjezdovkách chovat.

Česká lyžařská reprezentantka Martina Dubovská. Foto: UNIQA

Máš lyže = máš helmu

Nedělitelnou součástí lyžařské výbavy by měla být helma. V některých státech – na Slovensku, v Polsku i v Rakousku – je pro děti povinná. Pokud ji nemají, hrozí i poměrně vysoká pokuta. V Itálii podle nového nařízení od 1. ledna musí mít přilbu mládež dokonce do 18 let. Jinde, jako například v České republice, Německu, Francii či Švýcarsku patří helma k doporučenému, ale stále dobrovolnému, vybavení.

„I když s chráněnou hlavou jezdí stále více lidí, zdá se mi, že patří k tomu podceňovanějšímu vybavení. Za mě by rozhodně měla být neoddělitelnou součástí pro všechny – děti i dospělé,“ říká slalomářka Martina Dubovská

Na sjezdovce nikdy nejste sami

Znáte Bílý kodex neboli Desatero FIS? Říká se tak souboru pravidel, které vydala Mezinárodní lyžařská federace jako doporučení, jak se chovat i pohybovat na sjezdovce a předcházet tak možným nehodám a zraněním. V České republice nejsou tato pravidla právní normou, ale v některých alpských zemích ano. Mezi nejdůležitější body tohoto desatera patří především ohled na ostatní lyžaře, zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy. Pravidla také určují, jak správně předjíždět, vjíždět do stopy, jak se uprostřed sjezdovky rozjíždět, jak správně zastavit a v neposlední řadě upravují i to, jak má člověk zareagovat v případě zranění.

Dobrá výbava zaručí skvělý pocit z lyžování

Lyžování patří spolu se sáňkováním, bobováním a bruslením k neoblíbenějším zimním aktivitám Čechů. Věděli jste, že Češi patří v počtu lyžařů na celkovou populaci ke čtyřem světovým velmocím? A to, že se do dobrého vybavení nebojíme investovat, je na sjezdovkách patrné.

„Myslím si, že dnes už má většina lyžařů dobrou výbavu, Když se na kopci podívám okolo sebe a porovnám to s dobou, kdy jsem byla malá, rozhodně můžu říct, že se výbava českých i slovenských lyžařů zlepšila. A to je určitě dobře. Správná výbava určitě zaručí lepší pocit z lyžování i vyšší bezpečnost,“ říká česká reprezentantka v alpském lyžování Martina Dubovská.

Mít dobrou výstroj a výzbroj ale nestačí. Před prvním obutím lyžáků v sezoně je také nutné zkontrolovat stav svého vybavení.

„Dejte si odborně seřídit vázání, nabrousit hrany lyží, případně i vyspravit drobné nerovnosti na skluznici,“ radí zaměstnanec půjčovny lyží a servisu Ski centrum v Orlických horách Jan Matějka.

Alkohol? Nikdy!

Stánek pod sjezdovkou, svařák, grog nebo nějaké ta štamprle na zahřátí k českým horám patří. K lyžování by ale nemělo. Jezdit na lyžích „pod vlivem“ je ale stejně nebezpečné, jako si v takovém stavu sednout za volat. Podle Martiny Dubovské k sobě rozhodně sport a alkohol nepatří, a to ani při sportování rekreačním. Stejně to vidí i pojišťovny.

„Pojistné plnění může být kráceno nebo odmítnuto v okamžiku, kdy ke škodě nebo zranění dojde v důsledku požití alkoholu nebo jiných omamných látek,“ upozorňuje Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny UNIQA.

Podobně je to i v případě, kdy k úrazu nebo jiné škodě dojde kvůli nerespektování platných zákonů a pravidel – například při jízdě mimo vyznačené sjezdovky. Při celodenním lyžování však na pravidelné přestávky, odpočinek, jídlo a pití rozhodně nezapomínejte. I horký čaj nebo svařený mošt vás skvěle zahřejí.

Chvilka pohybu na zahřátí

Tak jako před každým sportovním výkonem bychom se měli i předtím, než vyjedeme na svah, rozcvičit. Pro rekreační lyžování samozřejmě není nutné hned zařadit půlhodinový ranní výběh nebo celou běžeckou abecedu, ale jednoduchá krátká rozcvička pro zahřátí svalů a zmobilizování celého těla, je rozhodně vhodná. Nezabere vám více než pět až deset minut, ale může pomoci předejít nepříjemným zraněním. Lze doporučit například pár minut svižnějšího běhu na místě a jednoduché jógové cvičení „pozdrav slunci“ k protažení všech svalů a úponů.

Myslete na své zdraví

Lyžování je krásný sport. „Ten pocit, když jedete z kopce a mate radost z každého oblouku je neporovnatelný s čímkoli jiným. Užívejte si každý okamžik, ale dávejte na sebe i na všechny okolo pozor,“ vzkazuje reprezentantka ve slalomu Martina Dubovská. I když si teď říkáte, že se nemůže nic stát, nehoda není náhoda.

Ať už se chystáte na české hory nebo v do Alp či Tater, nezapomínejte na pojištění. „Komplexní cestovní pojištění kryje kromě léčebných výloh spojených se zraněním nebo onemocněním například i následky úrazu, ztrátu zavazadel a pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Cena pojištění je přitom velmi příznivá, činí několik desetikorun denně. Například pětičlenná rodina za dovolenou na svazích evropských hor zaplatí ve vyšší hladině krytí asi 1 800 korun,“ říká Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. Pro cesty na lyže by mělo být standardem uzavřít si cestovní pojištění s připojištěním zimních sportů.

S dítětem na menší kopec

Lyžování je zábava pro celou rodinu a není vůbec nic divného na tom, potkat na sjezdovce tříleté dítě. I pro malé lyžaře ale platí úplně stejná pravidla, a tak kromě zvládnutí techniky jízdy by se měli od rodičů naučit i správnému chování na sjezdovkách.