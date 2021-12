V neděli nás čeká začátek třetího adventního týdne a vůbec to neznamená úvahy nad tím, co jste nestihli a co byste nutně potřebovali. Advent má být o pohodě. Máme pro vás tip.

Svátek sv. Lucie

O slavení svátku sv. Lucie 13. prosince jste si už mohli přečíst, a tak nejspíš víte, že dříve chodívaly samy lucky (postavy v bílém), nebo ve společnosti dalších masek a měly různé úkoly. Některé kontrolovaly pořádek ve stavení, jindy budily trochu hrůzu. Stačil nám už ale čert, dalších hrůz netřeba. Zaměřme se na jiné krásy adventu.

S tím jestli a kolik jste stihli napéct cukroví vás stresovat nebudeme. Mnohem důležitější je, jestli jste stihli trávit čas s blízkými, třeba při pečení, ale může se jednat o jinou činnost, při které zažijete pohodu a smích.

Foto: Pixabay

Výstava betlémů

Výstavy betlémů nových, i těch pamatujících několik generací jsou milým zpestřením adventů. Právě návštěva výstav patří mezi oblíbené rodinné tradice. Je možné betlémy obdivovat v různých podobách: ze slámy, ze dřeva, ze skla a řady dalších materiálů, některé jsou dokonce s pohybem. S jejich vystavováním se většinou pojí nádherná atmosféra, kterou stojí za to si pořádně vychutnat.

Nejspíš máte nějaký betlémek doma. Na tvorbě betlémů se kolikrát podílelo i několik generací. Připravoval se začátkem adventu a na Štědrý den se u něj rozsvěcovalo světélko. Sklízel se na Hromnice, což je 2. února. Možná právě vytváření betlémů by se mohlo stát další rodinnou tradicí.

Vlastní betlém

Začít s jeho sestavováním můžete nejlépe hlavními postavičkami – Svatou rodinou: Ježíškem v jesličkách, vpravo s Pannou Marií a vlevo se svatým Josefem. Umístěni by měli být ve chlévě. Dalšími postavičkami mohou být oslík a volek, kteří byli zvířaty chudých. Kromě toho patřily mezi obětní zvířata a to mohlo naznačovat i budoucí obětování Ježíše. Figurka Ježíška se dávala do betléma až na Štědrý den – večer a zůstávala do Tří králů. Mezi další postavičky může patřit andílek, který se vznáší nad chlévem a nese pásku s popiskem „Gloria“, což znamená „sláva“. Nahoře by se měla objevit i betlémská hvězda.

Pokud budete betlémek rozšiřovat, neměli byste zapomenout na andílka, který vzadu budí pastýře, kterým oznamuje narození Ježíška. Na svátek Tří králů mohou přibýt i tři králové: Kašpar, Melichar, Baltazar.

Jak je tomu u vás? Máte betlémek? Má jednu podobu, nebo stále pořizujete nové a nové figurky a vytváříte velký betlém? Podělte se v diskuzi.

