8. února 2024 nastává Tučný čtvrtek. To znamená, že se blíží konec masopustu. Co pro tento den bývalo typické a co po něm následuje? České tradice v moderní době.

Rozloučení s masopustem, foto: Ilona Vojancová, Národní muzeum v přírodě, Hlinsko

Masopustní období skutečně nesouvisí s půstem, ten nastává později. Tento čas je vlastně opakem. Lidé se připravovali na to, že se blíží postní období. Masopust byla doba mezi Vánocemi a Velikonocemi. Typické pro toto období bylo veselí, spojené s radostí, tancem, spoustou jídla a pití, obzvláště v posledních dnech – od Tučného čtvrtku, přes Masopustní neděli, Masopustní pondělí až po Masopustní úterý, kdy oslavy vrcholily.

Tučný čtvrtek plný jídla a pití

Tučný čtvrtek, zvaný Tlustý neboli Tučňák, je tedy předzvěstí konce masopustu. Konkrétně v tento den byli lidé na Tučný čtvrtek doma, jedli a pili. K jídlu bývala obvykle vepřová pečeně, zelí a knedlíky. Jedla se také pečená drůbež, zabijačková jídla, vše, co dokázalo dobře zasytit před čtyřicetidenním půstem. Ze sladkého se připravovalo různé masopustní pečivo, jako koblihy, šišky, boží milosti. Jídlo se dostatečně zalévalo pivem. Následoval odpočinek před začátkem hlavních oslav od neděle do úterý. Tučný čtvrtek se dnes slavívá v restauracích, které nabízejí tradiční jídla a různé speciální akce.

Několikadenní velká oslava

Fašank, ostatky, voračky, končiny nebo také bláznivé dny. Tak se říkalo závěrečným dnům plným masopustního neděli. O Masopustní neděli se chodívalo tančit a protože tento druh zábavy trval až do pondělí, říkalo se jí „taneční“ neděle. Masopustní slavnosti končily v úterý průvodem masek. Ty můžete ještě vidět v některých obcích. Setkáte se s maskami, jako je medvěd, medvědář, bába s nůší, laufr, klibna, kominík, ale také smrt, jak za doprovodu hudby procházejí vsí. U každého domu se zastaví, zpívají, tancují s hospodyní a baví okolí. Za to dostávají občerstvení, drobné, případně kořalku. Den je zakončen večerní hospodskou zábavou.

Zdroj: Pohled 111, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

