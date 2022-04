Velikonoce jsou nejen svátky jara, ale jsou také spojeny s řadou chutných pokrmů. Začíná se zelenat spousta bylinek, které půjdou už využít v kuchyni. Připravili jsme pro vás nejen jarní zeleninový vývar s libečkem a kudlásky, ale i koprovou omáčku s pošírovaným vejcem a sladké boží milosti.

Jarní zeleninový vývar s libečkem a kudlásky

Zeleninový vývar se hodí kdykoliv v roce, ale na jaře je to něco obzvlášť výživného. Kromě toho v naší polévce najdete spoustu zeleniny od kořenové přes květák a pórek až po hrášek. A co jsou to kudlásky? Jedná se o malé nočky z mouky, vejce, soli, pepře, muškátového oříšku a petržele, které se nabírají lžičkou a házejí do vývaru.

Foto: Akademie kvality

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 1:30 h, náročnost: *

Ingredience:

Zeleninový vývar: 300 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel), divoké koření (bobkový list, celý pepř, nové koření), 50 g řepíkatého celeru, 50 g cibule, 50 g pórku, 10 g listové petržele, 1 stroužek česneku, 80 g květáku, 100 g cukrového hrášku, 50 g libečku, sůl, pepř

Kudlásky: 1 vejce, 70 g polohrubé mouky, 5 g listové petržele, podle chuti sůl, pepř, muškátový oříšek

Postup:

Zeleninový vývar

Kořenovou zeleninu, cibuli a česnek oloupeme, umyjeme, vložíme do studené vody, osolíme, opepříme, přivedeme k varu a sesbíráme vzniklou pěnu. Přidáme divoké koření a vaříme cca 50 min. na mírném plameni. Vývar přecedíme a nakrájíme kořenovou zeleninu. Do vývaru přidáme pórek, květák, cukrový hrášek, libeček a provaříme cca 10 min. Dochutíme solí a pepřem.

Kudlásky

V misce rozmícháme mouku s rozšlehaným vejcem, solí, pepřem, muškátovým oříškem

a nasekanou petrželí. Vypracujeme husté těsto, z něhož lžičkou vykrajujeme malé nočky a vkládáme do vroucí osolené vody. Vaříme cca 5 min.

Tip: Chcete-li výraznější chuť vývaru, restujte kořenovou zeleninu na másle. Navíc čistý vývar bez zeleniny můžete zamrazit. Využijete ho později např. do omáček nebo dalších polévek.

Koprová omáčka s pošírovaným vejcem a pečeným bramborem

Koprová omáčka patří mezi jídla, která buď nesnášíte, nebo je milujete. Z kvalitních surovin ale vznikne omáčka, která potěší každého. Kopr kromě toho pomáhá trávení tím, že působí proti nadýmání a celkově zklidňuje trávení.

Foto: Akademie kvality

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 1 h, náročnost: *

Ingredience:

Koprová omáčka: 50 g másla, 60 g hladké mouky, 1 l hovězího nebo zeleninového vývaru, 200 ml smetany 30%, 50 g čerstvého kopru, podle chuti sůl, cukr, pepř, ocet

Pečené brambory: 800 g brambor, sůl, pepř, olej

Pošírovaná vejce: 4 vejce, 30 ml octa, 1 l vody

Postup:

Koprová omáčka

Máslo rozpustíme v rendlíku, přidáme hladkou mouku a zarestujeme. Zalijeme vlažným vývarem a provaříme alespoň 20 minut. Dochutíme solí, pepřem, cukrem a převařeným octem. Přidáme smetanu a čerstvě nasekaný kopr.

Pečené brambory

Brambory nakrájíme na měsíčky, přidáme sůl, pepř, olej a dáme do trouby na 180 °C na cca 25 minut.

Pošírovaná vejce

V rendlíku přivedeme vodu k varu a přidáme ocet. Naběračkou vytvoříme vír a doprostřed víru vložíme vyklepnuté vejce. Vejce vaříme 3 min a poté vyjmeme.

Tip: Zbylé stonky z čerstvého kopru můžete vyvařit a vývar přidat do koprové omáčky.

A pokud byste nesehnali čerstvý kopr, použijte sterilovaný, který přidejte do omáčky

i s nálevem. A ještě jedna rada od našeho pana kuchaře. Ocet do omáčky nejdříve převařte, zmírníte tím jeho výraznost a štiplavost.

Boží milosti

Boží milosti jsou tradičním cukrovím, které se připravovalo až na Velikonoční pondělí. Oproti původnímu receptu v tom našem nechybí trocha bílého vína. Kyselá chuť je totiž nepostradatelná, jinak bychom cítili jenom sladkost. Boží milosti můžete zbaštit s rodinou, nebo třeba rozdávat návštěvám a koledníkům.

Počet porcí: 25 ks, doba přípravy: 1 h, náročnost: *

Ingredience: 250 g hladké mouky, 50 g másla, 50 g krupicového cukru, 50 g zakysané smetany, 2× žloutek, 2 lžíce bílého vína, špetka citronové kůry

Na smažení: 200 g oleje nebo sádla

Na obalení: 80 g moučkového nebo vanilkového cukru

Foto: Akademie kvality

Postup:

1. Máslo necháme odstát v pokojové teplotě, smícháme se všemi ingrediencemi a uhněteme těsto. Těsto necháme odpočinout v lednici pod fólií 30 min.

2. Z těsta vyválíme plát a vykrájíme obdélníčky, které uprostřed nakrojíme.

3. Smažíme do zlatova v oleji nebo na sádle.

4. Ještě teplé boží milosti obalíme v moučkovém nebo vanilkovém cukru.

Tip: Během smažení by se měly boží milosti nafouknout. Pokud se to nedaří, na chvilku je přiklopte pokličkou. A místo bílého vína můžete do těsta použít tuzemák, pokud ho už máte připravený pro koledníky.

Zdroj: Akademie kvality