Za značkou Vuch stojí nejen množství úžasných kabelek, ale také krásný charitativní projekt. Již 6. ročník Vuchlady podporuje přirozenou krásu, zdravé sebevědomí, sebepřijetí a pozitivní přístup k životu, si klade za cíl nejen najít novou ambasadorku značky, ale také pomoci těm, kdo to potřebují nejvíce.

Foto: Vuch

Projekt Vuchlady (vznik: 2019) má cíl podporovat ženy v jejich cestě za zdravým sebevědomím a sebepřijetím. Každým rokem Vuch vybírá jednu ženu, která se stane tváří značky, modelkou a múzou po celý rok. Výherkyně obdrží finanční výhru včetně zásoby produktů značky Vuch.

„Tento projekt má významný charitativní přesah, kdy podpoříme vybranou dobročinnou organizaci jak finančně, tak mediálně. Od založení projektu se přihlásilo bezmála 800 žen a bylo vybráno přes 59 500 Kč, které byly věnovány tam, kde je potřeba. Projekt Vuchlady podporuje přirozenou ženskou krásu i zdravé sebevědomí, ale také nějaké téma, které právě rezonuje společností,“ říká Martin Kůs, spoluzakladatel a CEO Vuch.

Letošní motto „Síla empatie, síla žen“

Letošní motto není náhodné. Vuch se spojil s neziskovou organizací Fuck Cancer, která podporuje mladé onkologické pacienty a šíří osvětu o problematice onkologických onemocnění. Za každou přihlášenou ženu nebo dívku Vuch věnuje 100 Kč této organizaci, čímž chce podpořit důležitost empatie vůči pacientům s rakovinou. A dalších 100 Kč za sdílení prostřednictvím sociálních sítí. Konkrétně veřejným sdílením soutěžní fotografie na Facebooku pod #vuchlady nebo na Instagramu prostřednictvím označení #vuchlady a označení profilu @Vuchlady na fotografii.

„Empatie je klíčovým prvkem letošního ročníku, protože lidé s rakovinou potřebují od druhých více porozumění a podpory než kdy jindy. Ambasadorkou letošního ročníku je hvězdná televizní moderátorka Lucie Borhyová. Lucka Borhyová je pozitivní a inspirativní osobnost, která svým ikonickým úsměvem rozzáří nejedno televizní vysílání. Její půvab, okázalá elegance, upřímnost i profesionalita se zrcadlí s hodnotami značky, ale i projektem Vuchlady,“ dodává Martin Kůs.

Jak probíhá projekt Vuchlady

Přihlašování do projektu probíhá až do 31. srpna 2024 na webu vuchlady.cz. Zájemkyně vyplní krátký medailonek s důvody, proč by se měly stát Vuchlady, a přiloží svoji fotografii. Z přihlášených Vuch vybere 40 semifinalistek, které následně zašlou video medailonky se svým bližším představením. Odborná porota poté vybere 10 finalistek, z nichž veřejnost vybere vítězku hlasováním v termínu od 13. září do 6. října 2024.

Finalistky Vuchlady 2023. Foto: Vuch

Celý projekt vyvrcholí slavnostním eventem v Praze 10. října 2024, kde bude odhalena vítězka Vuchlady. Ta získá 40 000 Kč a zásobu produktů na celý rok. Novinkou letošního ročníku jsou ocenění pro 2. a 3. místo, která obdrží finanční výhry a produkty značky Vuch. 2. místo získá finanční výhru 6 000 Kč a produkty v hodnotě 6 000 Kč, 3. místo obdrží finanční výhru 4 000 Kč a produkty v hodnotě 4 000 Kč.

Každá přihlášená žena nebo dívka získá možnost zúčastnit se exkluzivního eventu za účasti týmu Vuch, televizních štábů, novinářů a známých osobností. Tento event je příležitostí k oslavě ženské síly a empatie, která je pro letošní ročník klíčová.

Vuch pokračuje ve své misi přinášet radost prostřednictvím módy a zároveň aktivně podporovat udržitelnost a charitativní projekty. Více informací o projektu naleznete na www.vuchlady.cz