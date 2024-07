V roce 1996 dokázal snímek Twister přikovat diváky do sedadla na svou dobu nevídanými triky. Podaří se to i letos jeho volnému pokračování?

Remaky úspěšných filmů byly, jsou a budou. Stejně jako různá „pokračování po letech“. Z obou skupin se v poslední době vylouplo hned několik titulů. Byl natočen nový Hrabě Monte Christo a Eddie Murphy se vrátil ke své nejslavnější roli policejního detektiva Axela Foleyho. A dvacet osm let po úspěšném Twisteru nyní přichází do kin nový film na stejné téma a se stejnou dějovou linií. Proto se předem omlouvám za poněkud delší recenzi, jelikož nemohu nepodlehnout nutkání oba snímky srovnávat.

Vraťme se nejprve k původnímu Twisteru. Šlo v něm v podstatě o to, že skupina nadšenců/vědců honí tornáda ve snaze vypustit do jeho víru malé sondy, které by do jejich počítačů dokázaly přenášet potřebná data. Kdyby se podařilo tornáda pochopit, možná by se dala předvídat a zachránit tak samozřejmě spoustu životů a majetku (a taky psů, přeci jen šlo o americký film). V hlavních rolích se tehdy přestavili Bill Paxton a Helen Hunt. Režie se ujal Jan de Bont, do té doby uznávaný kameraman, jenž se na režisérské židli už stačil proslavit akčním hitem Nebezpečná rychlost.

Jeho druhý režijní počin se ještě vezl na vlně nových možností počítačových triků (CGI), které tři roky předtím odstartoval Jurský park (1993). Nové obzory daly vzniknou různým katastrofickým thrillerům v novém kabátě, zakončené patrně neslavnějším z nich, Titanikem z roku 1997. Snímek o pronásledovatelích tornád se sice dočkal několika napodobenin, žádná z nich však nestojí ani za zmínku. Zajímavé je, že samotný Bill Paxton údajně stál o natočení pokračování. Mělo v něm jít o to, že v honbě za tornády pokračují s manželkou Jo (Hunt) a dcerou. Příběh měl být inspirován „Tornádem tří států“, jenž v roce 1925 zabilo přes sedm set lidí a je považováno za nejničivější tornádo, jaké kdy pustošilo USA. Paxton chtěl, aby byl film dostupný ve 3D. Jeho plány ale bohužel přerušila smrt v roce 2017, sedm let před dokončením snímku Twisters.

Triky původního Twisteru byly skutečně na svou dobu úžasné. Vzduchem létaly krávy, stodoly a náklaďáky, filmu vévodila všudypřítomná hrozba nevypočitatelného přírodního úkazu, podbarvená zlověstnou hudbou a tajemnou krajinou Oklahomy. Ještě dnes, když slyším na naší verandě zacinkat zavěšené zvonečky, si vzpomenu na jednu ze scén, která ve filmu útoku tornáda předcházela. Bylo mi ale jasné, že i když jsou už všechny ty „kompjútry“ na výrobu triků daleko výkonnější, jen těžko mohou ohledně působivých tornád nabídnout divákovi něco navíc. Přesto jsem se na film těšil, protože Twister mám na žebříčku nejoblíbenějších filmů hodně vysoko.

Foto: Warner Bros Pictures

Shlédnutí traileru napovědělo, že se asi opravdu ničeho nového nedočkáme a že nové pojetí snímku o tornádech naopak pojede ve starých kolejích. Upoutávka ukazuje opět útěky před běsnícím živlem, znovu dojde na snahu dopravit barely se sondami co nejblíže k tornádu (Dorothy v původním snímku), zase nám bude představena řada svérázů v podobě různých šílenců i drsných frajírků („říká si krotitel tornád“, úsměvné). Řada scén je jako přes kopírák, po více jak čtvrt století jsou jen trochu přetřené. Trailer ještě láká na létající listy větrných elektráren nebo tornádem rozmetanou chemičku.

O co tedy v novém zpracování jde? Mladá Kate (Daisy Edgar-Jones) se svým týmem pronásleduje tornádo menší ničivé síly, ve snaze umístit do jeho nitra malé sondy. Ty by měly zapříčinit ztrátu vlhkosti, čímž by teoreticky tornádo zaniklo. Vír však nečekaně zesílí a skupinka se musí dát na útěk. Jeho ničivou sílu však přežije jen Kate a Javi (Anthony Ramos), který vše monitoroval z dodávky v bezpečné vzdálenosti. O pět let později Javi kontaktuje Kate v New Yorku. Mladá žena vyměnila hon za tornády za jistotu meteorologické kanceláře. O Javiho nabídce, aby se přidala k jeho nově sestavenému (a bohatě financovanému) týmu nechce zprvu ani slyšet. Nakonec se nechá přemluvit, že jeho týmu na týden pomůže instalovat nové výkonné radary, jež by mohly přinést ohledně tornád nové poznatky. Během výpravy se potkává se samolibým „krotitelem tornád“ Tylerem Owensem a jeho konkurenčním týmem, plným na první pohled nemyslících dobrodruhů, kterým jde zřejmě jen o slávu na YouTube. Oba týmy se nakonec ocitnou tak blízko děsivých jevů, že rivalita musí stranou a začne boj o přežití.

Snímek se opravdu drží dějové linie původního Twisteru. Obsahuje ty samé základní prvky – tragédii na začátku, nadšence kontra frajírky, zastávku na farmě, včetně devastace kina po nečekaném úderu tornáda. Skoro jako by šlo o nějaký tanec s povinnými prvky. Místy ale působí jako pocta původnímu filmu. Gradace děje je skoro neznatelná, týmy se potkají s tornádem, sondují, utečou, OK, jedem k dalšímu tornádu. Na konci samozřejmě přijde vrcholná scéna, nicméně o tolik ty přechozí nepřevyšuje. Když si vezmeme „větší lupu“, tak přeci jen pár drobných inovací najdeme. Vizuálně se ale opravdu už moc nového vymyslet nedá.

Foto: Warner Bros Pictures

Oproti původní verzi ale není tak jasné, kdo za jaký tým kope. Rozdělení na klaďase a záporáky není tak jednoznačné, jeden tým pracuje s „hlavou v písku“ pro bezskrupulózního realitního makléře, druhý pro co největší počet shlédnutí na YouTube. Takže, kdo je horší? Přes dramatický děj se pár směšností a nelogičností najde (tornádo drtí chemičku, ale nedaleké dřevěné sloupy elektrického vedení a dopravní značky zůstanou nedotčeny), ale to by to nesměla být americká letní oddechovka. Zazní tu ovšem i poměrně dost fyzikálních termínů. Nakolik jsou smysluplné, nedokážu posoudit, nicméně většina diváků jim stejně neporozumí, ale podstatné je, že je to jedno. Na divácký zážitek to vliv nemá.

Snímek žádné známější herecké tváře nenabídne. Hlavní role Kate se zhostila britská divadelní, televizní a filmová herečka Daisy Edgar-Jones. Zatím slavila úspěchy v tancích na ledě a na divadle. V televizi se představila pravidelnou rolí v seriálu Šest v tom a jako hlavní představitelka romantického seriálu Normální lidi. V poslední době jste ji mohli vidět například v mysteriózním dramatu Kde zpívají raci. Její civilně pojatá Kate je asi jedním z nejsympatičtějších rysů celého filmu. Navíc má hodně ze zmíněné Helen Hunt, od fyzické podoby (leckdy nosí skoro stejné oblečení a dost podobné sluneční brýle jako ona), až po podobnou zarputilost, ale i křehkost. Texaský rodák Glen Powell má za sebou řadu epizodních rolí v seriálech, zatím největší rolí, která ho potkala, byla ve snímku Exprendables: Postradatelní 3. Ze známějších tváří lze asi zmínit jen Mauru Tierney (Pohotovost) ztvárňující matku Kate. Režie se ujal všestranný filmař korejského původu Lee Isaac Chung, jenž debutoval nezávislým nízkorozpočtovým filmem Den osvobození (2007).

Takže pro koho je nejnovější snímek o pronásledování tornád určen? Řada lidí tohle „machrování“ spojené s pro ně nepochopitelným hazardem nebude chápat. Najde se ale jistě skupina diváků, která má prostě ráda katastrofické filmy s přírodními živly a je jedno s jakými. A ani nemusí starý Twister znát. Pro fanoušky tématiky tornád to bude další přírůstek do „must see“ filmů. Už jen podle Facebooku je u nás hodně „lovců bouřek“ a extrémních přírodních úkazů a jejich příznivců. Z těchto řad si film určitě své diváky najde. Ostatně i někdejší Twister považují tak trochu za pohádku, ale sledovat její reprízu na nějaké televizní stanici je pro ně skoro povinnost, stejně jako sledování filmových klasik o Vánocích.

V každém případě je Twisters oddechová akční letní podívaná nemající velké ambice, snad jen připomenout či vzdát hold někdejšími hitu. V horkých letních měsících určitě přijde vhod.

Twisters

USA, 2024

Česká premiéra: 18. 7. 2024

Režie: Lee Isaac Chung

Hrají: Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Brandon Perea, Maura Tierney, Harry Hadden-Paton, Sasha Lane, Daryl McCormack, Kiernan Shipka, Nik Dodani a další.

Délka: 117 minut

Mluveno anglicky (české titulky)

Oficiální česká stránka filmu: www.vertical-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-689434/jazyk-cs_CZ