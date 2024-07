Satchin Panda po světovém bestselleru Cirkadiánní kód napsal titul Cirkadiánní kód proti cukrovce, ve kterém poskytuje návod, jak prostřednictvím jídla, spánku a cvičení lze potlačit toto onemocnění.

Už v knize Cirkadiánní kód, o které jsme psali, vysvětluje, jak během jednotlivých hodin probíhají v našem těle určité typické fyziologické a metabolické procesy. V další knize Cirkadiánní kód proti cukrovce, kterou v roce 2022 vydalo nakladatelství Jan Melvil, navazuje na původní titul a věnuje se prevenci zvládání cukrovky a prediabetu, což je onemocnění, o kterém řada nemocných ani neví, pokud pravidelně nechodí na lékařská vyšetření.

Prediabetes je totiž předstupněm cukrovky a už i on má vliv na zhoršující se zdraví. Světová autorita v oblasti cirkardiánních rytmů Satchin Panda i výsledky různých vědeckých studií dokazují, že jednoduchý režim má vliv na boj proti cukrovce. Na rozdíl od léků, které se na tuto nemoc používají, nemá negativní účinky na zdraví.

Základem změn podle tohoto vědce je totiž určitá doba jídla, doba spánku, doba cvičení a vystavení se přirozenému světlu. Vše dobře vysvětluje ve své knize Cirkadiánní kód proti cukrovce. Titul je rozdělen do tří velkých částí. V té první vysvětluje, o co jde u nemoci zvané cukrovka a jaký má vliv cirkadiánní kód. Dr. Panda vychází z osobních výzkumů i výsledků studií dalších zdravotnických odborníků a popisuje, jak se cirkadiánní rytmy naruší a jaký to má vliv na cukrovku. V druhé části nabízí podrobný návod na to, kdy jíst, co jíst, kdy cvičit a jak na zdravý spánek. V třetí kapitole se pak Panda věnuje vlastnímu 12týdennímu programu a provází jím čtenáře. Program vede ke zlepšení zdraví. S jeho pomocí dochází ke zhubnutí a posílení imunity. Součástí knihy jsou i tabulky, grafy a schémata, která pomáhají s dovysvětlením problematiky.

Ukázka z knihy

Řešením boje s cukrovkou je podle Satchina Pandy přerušovaný půst, kdy můžete jíst během 10hodinového okna. Snadná opatření optimalizují hladinu glukózy v krvi a také přirozeně snižují riziko vzniku srdečních onemocnění a obezity. Satchin Panda nabízí konkrétní rady, jako například, jak se připravit na vyšetření, které podklady lékaři nachystat a co chtít vyšetřit. Po přečtení se vyznáte i v laboratorních hodnotách (glykemie, LDL, HDL, HbA1c a další). Provede vás programem tak, že si vyladíte organismus.

Přední odborník v oblasti výzkumu cirkadiánního rytmu Satchin Panda (1971), působí jako profesor na Salkově institutu pro biologická studia a zakládajícím výkonným členem Centra pro cirkadiánní biologii na Kalifornské univerzitě v San Diegu. Také působí jako vědecký pracovníkPew Biomedical Scholar a je držitelem ceny Julie Martin Mid-Career Award in Aging Research. Přednáší na konferencích celého světa, např. pro Diabetes UK, Americké diabetologické asociace, Dánské diabetologické asociace a příslušných odborných diabetologických společností v Evropě a Austrálii.

Knihu nestačí jen přečíst. Důležité je nechat se vést autorovým 12týdenním programem a využít jeho rady a tipy. Díky tomu si nastavíte své „správné hodiny“ tak, abyste byli hladoví v určitou dobu, byli unaveni v konkrétní čas a ne během dne. Vstávání pak bude mnohem snazší s dostatkem energie. Kniha je psána velmi srozumitelně a program dostatečně rozmanitý, takže ho využijí lidé s různými životními styly a preferencemi. Než se ovšem pustíte do programu, je důležité se poradit s lékařem, obzvlášť pokud užíváte léky.

Kniha není vhodná jen pro ty, kteří mají cukrovku, nebo prediabetes, ale také pro všechny, kteří mají zájem udržet si své zdraví v dobré kondici, obzvlášť pokud jste nečetli předchozí titul Cirkadiánní kód.

Nakladatel: Jan Melvil, 2022, originál: The Circadian Diabetes Code, 2021, překlad: Helena Mirovská, edice: Žádná velká věda, 300 str.