Téměř před dvaceti lety rachotily v kinech japonská Zera a zasadila nečekanou ránu námořnictvu Spojených států. Nyní piloti znovu usedají do sedaček a ve velkofilmu tvůrce Dne nezávislosti vyrážejí bojovat o korálový ostrov Midway.

Když se vysloví jméno Roland Emmerich nebo Michael Bay, filmovým fanouškům se jistě vybaví „akční pecky“, které už od devadesátých let lákaly diváky na strhující akci, a především na ve své době převratné filmové triky. Den nezávislosti, Godzilla, Mizerové, Skála, Den poté, 2012… Mezi nimi byl i Pearl Harbor režiséra Michaela Baye, na který se vydávaly divačky kvůli romantické linii příběhu a diváci kvůli dechberoucím scénám leteckého útoku na známou námořní základnu.

Osmnáct let po Pearl Harboru sahá Roland Emmerich k další známé bitvě druhé světové války a příznivci leteckých soubojů znovu zbystřují pozornost. Až na krátký prolog z roku 1937 začíná Emmerichův snímek v „onen den“ 7. prosince 1941 ráno. Když se část posádky letadlové lodi Enterprise přesouvá „k válení na pláži“ do Pearl Harboru a ostatní vojáci jim závidí, víme, že rozhodně není proč. Po napadení základny se děj přesouvá k bojům v Tichomoří a eskaluje bitvou o atol Midway. V kostce řečeno jde o to, že tohle souostroví leží mezi Japonskem a Havajskými ostrovy a jeho obsazením by Japonci získali důležitý strategický bod k zahájení útoku na západní pobřeží Spojených států. Před Američany se však snaží předstírat útok na jiný cíl, ale Američané díky zachycené japonské komunikaci pochopí, že se jedná o Midway a jsou na Japonce připraveni.

Zatímco Pearl Harbor (omlouvám se, ale srovnání s tímhle snímkem se prostě nevyhnu) byl směsicí romantické linie a akčního válečného filmu, Bitva u Midway vlastně žádnou souvislou dějovou linii nemá. V podstatě by se dalo říci, že se odvíjí v duchu „zaútočíme támhle, stáhneme se, pak zaútočíme zase tady, stáhneme se“, a tak to jde několikrát po sobě. Možná se to více drží skutečnosti, ale řadě diváků nejspíš bude chybět nějaká psychologická prokreslenost a podrobnější vhled do soukromí hlavních hrdinů. O většině postav víme jen to, že jsou odhodlaní „natřít to těm Japončíkům“ a že by šly do jakékoliv akce, u které je možné, že se nevrátí domů. Případně, že mají manželku a dítě/děti. Scény ze soukromí se omezují jen na pár rodinných momentů. Manželky jsou si navíc dost podobné, takže si je člověk snadno splete.

Když bylo jasné, že film začne útokem na onu havajskou základnu, říkal jsem si, jak z toho Emmerich vybruslí. Bude ve filmu tahle událost zobrazena jen náznakem nebo bude nějak odbytá? Tvůrci jí ale kupodivu věnují poměrně velkou část v úvodu. Je natočená na úrovni, díky které by diváci ještě před nějakými patnácti či dvaceti lety možná údivem otevírali pusu. Dnes už nikoho nepřekvapí, ale jako úvod ve stylu „tak si zopakujeme látku z minulé hodiny“ je dostačující. Stejně asi jako většina diváků jsem předpokládal, že až dojde na akci u Midway, budou všechny ty CGI triky minimálně o třídu výš.

Jenže nejsou. Úvodní scénu (a už vůbec ne Bayův snímek) nijak nepřekonávají. Nejpůsobivější tak zůstanou scény střemhlavých útoků na japonské bitevní lodě, kde jde o to letoun v poslední chvíli vyrovnat. Že se to děje opravdu na poslední chvíli (někdy až těsně pod hranicí 500 metrů nad zemí), je celkem nabíledni. Stejně jako odpověď na otázku, zdali to hrdinové zvládnou. Když se ovšem tyhle scény znovu opakují při dalším útoku, jsou už trochu navíc. Možná na úkor zmíněné psychologie, ale ještě více na úkor vysvětlení některých scén. Scénáristé rozjeli řadu zápletek, ale některé nedotáhli do konce, takže například není jasné, kam zmizeli někteří námořníci a co se s nimi stalo.

Jak podotkl kolega na novinářské projekci, je zajímavé, že ve filmu nejsou v podstatě žádné záporné postavy. Pokud tedy samozřejmě pominu nepřítele, tedy v tomto případě Japonce. Jenže i ti dělali to, co jim přikazovali velitelé. V závěrečných titulcích je zmíněno, že je film věnován americkým a japonským námořníkům. Japoncům je skutečně ve filmu věnován důstojný prostor a nejsou prezentováni pouhými záběry sebevražedných kamikadze. V závěrečných scénách (asi nebude spoiler uvést, že Američané tuhle bitvu vyhráli a vyrovnali tak poměr sil v Tichomoří) by jich jednomu bylo dokonce i líto. A to i přes závěrečný patos jak na straně japonských, tak amerických vojáků.

Z dosavadních řádků by se mohl zdát, že Emmerichův nejnovější počin hodnotím spíše negativně, ale to není tak docela pravda. Dvojice Emmerich-Bay se nikdy velkých ovací od kritiků nedočkala, ale diváci, kteří se chtěli v kině odreagovat s kyblíkem popkornu a kelímkem koly v ruce, jim byli vděční a většina snímků se dodnes těší dobrému hodnocení. Když jdete na film režírovaný Emmerichem nebo Bayem, chcete si prostě užít na velkém plátně všemožné katastrofy nebo letecké souboje, a to Vám Bitva u Midway splní. Nic víc, ale ani nic míň. A proto sem patří i onen nezbytný patos. Všechny ty hlášky „jdu do toho“ a „nakopeme jim zadek“ tam prostě nemohou chybět. Spolu s nezbytným „chlapským zasalutováním“ jsou podány tak samozřejmě, že máte chuť zasalutovat také a plni odhodlání nasednout do nejbližší stíhačky, žvýkačkou nalepit na přístrojovou desku fotku své rodiny a při západu slunce vyrazit na nepřítele.

Bitva u Midway určitě nepřekvapí převratnými počítačovými triky. Upouští od psychologie nebo hlubší sondy do soukromého zázemí hlavních postav. Nemá souvislou dějovou linii kulminující do oslnivého finále. Drží se celkem věrně skutečnosti, k čemuž přispívá plejáda známých herců, kteří tentokrát hrají skutečné postavy. Woody Harrelson jako admirál Chester Nimitz, Dennis Quaid coby admirál Halsey, Luke Evans jako poručík Wade McClusky, Aaron Eckhart v roli plukovníka Jimmyho Doolittlea, a mnozí další, ti všichni potěší ty, kteří chtějí v kině vypnout od běžných starostí. Diváky, kteří se těší na letecké souboje (čím větší plátno, tím jsou samozřejmě efektnější) a na statečné chlapíky, kteří sice nejsou zrovna vzorem poslušnosti, ale ničeho se nebojí a jdou do všeho s odhodláním. Protože tak je to prostě správné. Jinou možnost ani nepřipouští. V každém případě váleční letci byli borci a každý podobný film si své příznivce celkem po právu najde. Tentokrát jde o čistou akční podívanou, tak si ji užijte a berte ji takovou, jaká je.

Midway

USA / Čína 2019

Česká premiéra: 7. 11. 2019

Režie: Roland Emmerich

Hrají: Luke Evans, Woody Harrelson, Patrick Wilson, Mandy Moore, Ed Skrein, Dennis Quaid, Alexander Ludwig, Darren Criss, Nick Jonas, Aaron Eckhart, Luke Kleintank, Jake Weber, James Carpinello, Matthew MacCaull, Tadanobu Asano, Ecuši Tojokawa, Brennan Brown a další

Délka: 138 minut

Mluveno anglicky, japonsky (české titulky)

Oficiální česká stránka filmu: http://www.vertical-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-350799